Российских дачников предупредили о многотысячных штрафах

С марта этого года в стране вступит в силу закон, по которому владельцы участков обязаны начать их использовать в течение трех лет с момента перехода прав собственности. Если территории не освоены, придется заплатить штраф в размере 1−1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей, уточнил юрист. Если кадастровая стоимость земли не определена, взыскание будет достигать 20−50 тысяч рублей.
«Судя по закону, речь идет о том, чтобы на участке не было сорняков, каких-либо зарослей или мусорных свалок. Это касается владельцев садоводческих участков. Если участок предназначен для ИЖС, то здесь предполагается не только строительство дома, но и каких-то хозяйственных построек», — пояснил Маковеев.
Ранее россиян предупредили, что пустующие зимой дачи подвержены трещинам в крыше, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам.