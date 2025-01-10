Российских дачников предупредили о многотысячных штрафах

С марта этого года в стране вступит в силу закон, по которому владельцы участков обязаны начать их использовать в течение трех лет с момента перехода прав собственности. Если территории не освоены, придется заплатить штраф в размере 1−1,5 процента от стоимости владения, но не менее 20 тысяч рублей, уточнил юрист. Если кадастровая стоимость земли не определена, взыскание будет достигать 20−50 тысяч рублей.