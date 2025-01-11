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Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи

МУРМАНСК, 11 янв — РИА Новости. Жители Мурманска в субботу, 11 января, поднимутся на самую высокую сопку города — «Солнечную горку», чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, которая длилась 40 дней.

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Источник: © РИА Новости

«Одиннадцатого января на площадке сопки “Солнечная горка” по давней традиции мурманчане встретят первый рассвет. В 12.29 солнце начнет выглядывать из-за горизонта. В этом году оно пробудет на небосклоне после появления 54 минуты», — написал в своем Telegram-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Традиции встречать солнце на сопке уже 18 лет, ее придумал мурманский эколог Александр Пютсеп. Мурманчане берут с собой горячий чай с морошкой, поют песни и ждут солнце. К месту встречи желающих доставляют бесплатные автобусы.

Правда, увидеть солнце в безоблачном небе мурманчанам в этом году едва ли удастся. По прогнозам синоптиков, в выходные погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура −10−15°.