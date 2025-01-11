Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи

Правда, увидеть солнце в безоблачном небе мурманчанам в этом году едва ли удастся. По прогнозам синоптиков, в выходные погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура −10−15°.