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В трех регионах температура в ближайшие дни будет ниже или соответствовать норме

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Только в трех российских регионах в ближайшие дни температура будет ниже или соответствовать норме, на остальной территории значения превысят средние многолетние показатели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 47% 757 мм рт. ст.
Источник: Reuters

«Ниже нормы температура в ближайшие два дня [прогнозируется] в Мурманской области. Ночью субботы будет минус 16−21, днем — минус 9−14, в ночь на воскресенье — минус 14−19, днем — минус 6−11», — сказал он.

Морозы будут и на севере Якутии, показатель достигнет минус 50 градусов ночью. Аналогичная ситуация в Магаданской области, там наблюдаются морозы до минус 40−45 градусов. «Только в этих перечисленных регионах температура около и ниже нормы, на всей остальной территории РФ отмечаются аномально высокие температуры», — подчеркнул Вильфанд.