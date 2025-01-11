В трех регионах температура в ближайшие дни будет ниже или соответствовать норме

«Ниже нормы температура в ближайшие два дня [прогнозируется] в Мурманской области. Ночью субботы будет минус 16−21, днем — минус 9−14, в ночь на воскресенье — минус 14−19, днем — минус 6−11», — сказал он.
Морозы будут и на севере Якутии, показатель достигнет минус 50 градусов ночью. Аналогичная ситуация в Магаданской области, там наблюдаются морозы до минус 40−45 градусов. «Только в этих перечисленных регионах температура около и ниже нормы, на всей остальной территории РФ отмечаются аномально высокие температуры», — подчеркнул Вильфанд.