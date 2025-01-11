В трех регионах температура в ближайшие дни будет ниже или соответствовать норме

Морозы будут и на севере Якутии, показатель достигнет минус 50 градусов ночью. Аналогичная ситуация в Магаданской области, там наблюдаются морозы до минус 40−45 градусов. «Только в этих перечисленных регионах температура около и ниже нормы, на всей остальной территории РФ отмечаются аномально высокие температуры», — подчеркнул Вильфанд.