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В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,2

НАЙРОБИ, 11 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Эфиопии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

По его данным, эпицентр находился в 125 км к юго-западу от города Назрет, где проживают около 213 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.