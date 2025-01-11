В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,2

По его данным, эпицентр находился в 125 км к юго-западу от города Назрет, где проживают около 213 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
НАЙРОБИ, 11 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Эфиопии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 125 км к юго-западу от города Назрет, где проживают около 213 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.