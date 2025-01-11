Раннее пробуждение: Life.ru узнал у эксперта, чем тёплая зима грозит растениям и животным

Необходимо установить подпорки под деревья. Это поможет предотвратить повреждения от ледяного дождя, который может сломать ветви. Также необходимо открыть все растения, которые вы укрывали на зиму защитной плёнкой. При длительном потеплении она может создать парниковый эффект, вызывая гниение. Если же вы не уверены, что тёплая погода сохранится до конца зимы, то деревья ни в коем случае нельзя обрезать, это может сделать их беззащитными.