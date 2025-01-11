В Москве ночью на Крещение будет минус 1−3 градуса

Вильфанд подчеркнул, что за 9 января рекордное значение температуры было зафиксировано во многих городах: Тамбове, Воронеже, Белгороде, Майкопе, Волгограде, Грозном, Кирове, Пензе, Самаре и в других. «Очень впечатляют тут два события: в Майкопе температура была 17,7, рекордно высокая. А в Перми температура максимальная составила 9,8 градусов и был перекрыт рекорд, который до сих пор держался с 1918 года. Эти рекорды, конечно, будут и дальше, потому что очень тепло», — подытожил Вильфанд.