В Москве ночью на Крещение будет минус 1−3 градуса

«Начиная с 15-го числа днем опять прогнозируется оттепельная погода в Москве: минус 4, плюс 1 градус. С четверга и по воскресенье включительно, по 19-е число, ожидается дневная оттепель: минус 3, плюс 2 градуса. По предварительному прогнозу, в Крещенскую ночь в столице будет небольшое отрицательное значение, минус 1, минус 3 градуса, по области — до минус 6. А днем оттепельная погода, температура будет выше нормы на 6−7 градусов, очень теплая погода», — сказал он.
Вильфанд подчеркнул, что за 9 января рекордное значение температуры было зафиксировано во многих городах: Тамбове, Воронеже, Белгороде, Майкопе, Волгограде, Грозном, Кирове, Пензе, Самаре и в других. «Очень впечатляют тут два события: в Майкопе температура была 17,7, рекордно высокая. А в Перми температура максимальная составила 9,8 градусов и был перекрыт рекорд, который до сих пор держался с 1918 года. Эти рекорды, конечно, будут и дальше, потому что очень тепло», — подытожил Вильфанд.