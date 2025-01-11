В Сочи произошло несколько землетрясений

СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 4:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла», — сказала она.
Сообщения о подземных толчках появилась утром в социальных сетях, судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.
Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.
По словам Карпович, что жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные — класс 7,5, затем слабо выраженные.
Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог.
«У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть», — пояснила она.
Причин для беспокойства нет, считает собеседница агентства.