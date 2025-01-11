Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Сочи произошло несколько землетрясений

В Сочи утром в субботу произошло несколько землетрясений магнитудой 3,5.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 93% 751 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. В Сочи утром произошло несколько небольших землетрясений, самое мощное — магнитудой 3,5, рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.

«Прошел рой землетрясений на протяжении последних нескольких часов, самое сильное было в 4:47. Магнитуда 3,5, по ощутимости это будет два-три балла», — сказала она.

Сообщения о подземных толчках появилась утром в социальных сетях, судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. Как заявили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе и в экстренных службах, информации о разрушениях не поступало.

Очаг подземных толчков, по приблизительным оценкам, располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.

По словам Карпович, что жители Сочи ощущали землетрясения по-разному, потому что это зависит от высоты и основания зданий. Подземные толчки происходили по убывающей шкале, сначала интенсивные — класс 7,5, затем слабо выраженные.

Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила сейсмолог.

«У нас других причин нет, мы находимся в предгорье Кавказа. Кавказ — молодые горы, поэтому все закономерно, ничего другого не может быть», — пояснила она.

Причин для беспокойства нет, считает собеседница агентства.