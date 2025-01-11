Коммунальные службы Петербурга перевели на усиленный режим из-за снегопада

Как отметили в пресс-службе, в ночь на 11 января на улицах Петербурга работали 966 единиц уборочной техники и 470 работников ручного труда. В утреннюю смену количество техники, расчищающей улично-дорожную сеть, было увеличено до 1 038 единиц. Для уборки тротуаров были привлечены дополнительные средства малой механизации, а также 950 работников ручного труда.