Коммунальные службы Петербурга перевели на усиленный режим из-за снегопада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Городские коммунальные службы были переведены на усиленный круглосуточный режим работы в связи с рекордным количеством осадков, выпавших в Санкт-Петербурге в пятницу 10 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
«В пятницу 10 января новый циклон принес в Северную столицу рекордное для этой зимы количество осадков — порядка 30 сантиметров снега за сутки. Городские коммунальные службы были переведены на усиленный круглосуточный режим борьбы со снегом», — уточняется в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в ночь на 11 января на улицах Петербурга работали 966 единиц уборочной техники и 470 работников ручного труда. В утреннюю смену количество техники, расчищающей улично-дорожную сеть, было увеличено до 1 038 единиц. Для уборки тротуаров были привлечены дополнительные средства малой механизации, а также 950 работников ручного труда.
Для очистки от снега внутридворовых и внутриквартальных территорий 11 января привлечены 1 005 единиц уборочной техники, 826 единиц малой механизации и 8 622 дворника.
«Прежде всего необходимо гарантировать горожанам беспрепятственное и безопасное движение автотранспорта в условиях сильного снегопада и работу общественного транспорта», — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.