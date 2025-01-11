В Крыму распустились первые подснежники

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На южном берегу Крыма распустились первые подснежники, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале.
«Двенадцать месяцев по-ялтински. У нас уже пошли первые подснежники», — написала она.
Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, в свою очередь, рассказала, что на полуострове уже можно заметить первые признаки весны — в лесах начинают распускаться первоцветы.
«Яркие и уникальные, они невероятно хрупкие и нуждаются в нашей защите», — отметила глава ведомства.
Она опубликовала фотографии растений и призвала не срывать их, напомнив о действующих штрафах.