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В Крыму распустились первые подснежники

На южном берегу Крыма распустились первые подснежники.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 93% 747 мм рт. ст.
Источник: Соцсети

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На южном берегу Крыма распустились первые подснежники, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в Telegram-канале.

«Двенадцать месяцев по-ялтински. У нас уже пошли первые подснежники», — написала она.

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, в свою очередь, рассказала, что на полуострове уже можно заметить первые признаки весны — в лесах начинают распускаться первоцветы.

«Яркие и уникальные, они невероятно хрупкие и нуждаются в нашей защите», — отметила глава ведомства.

Она опубликовала фотографии растений и призвала не срывать их, напомнив о действующих штрафах.