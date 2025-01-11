От плюса одни минусы. Аномальное тепло грозит катаклизмами регионам России

О том, что снега в Москве становился все меньше, а местами сплошной снежный покров и вовсе уже разрушился, сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Очень теплая погода будет способствовать дальнейшему сокращению количества снега», — отметила она. Но на вопрос корреспондента aif.ru, есть ли вероятность того, что москвичи до конца января могут и вовсе не увидеть снега, она ответила: «Нет, такого точно не будет. Снег ожидается уже в понедельник». Так что в канун Старого Нового года, который принято встречать с 13 на 14 января, в небе над Москвой закружатся снежинки.