От плюса одни минусы. Аномальное тепло грозит катаклизмами регионам России

Этой зимой тема погодных аномалий — одна из самых актуальных. И если раньше погода была предметом светских бесед и праздных разговоров, то в последнее время капризы природы — насущный и злободневный вопрос.
В Гидрометцентре России предупредили о том, что аномально теплая погода, которая наблюдается в ряде областей нашей страны, в ближайшие дни может стать причиной возникновения опасных природных явлений в нескольких регионах.
Интенсивные осадки и сильный порывистый ветер до 24 м/с прогнозируют в Калининградской области. Жителей Татарстана предупреждают о сильной гололедице на дорогах региона 12 января. На Чукотке в период с 11 по 13 января ожидается метель с порывами ветра до 27 м/с. Снежно и ветрено будет также в Карелии.
«Самые интенсивные снегопады ожидаются на северо-западе и вдоль теплого фронта: в южных районах Карелии, Архангельской области и республики Коми», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. А говоря о погоде в Москве 11 января он отметил, что температура воздуха, которая колеблется в промежутке от +2 до +5 градусов, является аномально высокой для января и на 10 градусов превышает климатическую норму.
В воскресенье, 12 января, температура понизится и будет колебаться от −2 до +1 градуса. Переход от плюсовых к минусовым показателям может привести к гололедице на дорогах.
О том, что снега в Москве становился все меньше, а местами сплошной снежный покров и вовсе уже разрушился, сообщила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Очень теплая погода будет способствовать дальнейшему сокращению количества снега», — отметила она. Но на вопрос корреспондента aif.ru, есть ли вероятность того, что москвичи до конца января могут и вовсе не увидеть снега, она ответила: «Нет, такого точно не будет. Снег ожидается уже в понедельник». Так что в канун Старого Нового года, который принято встречать с 13 на 14 января, в небе над Москвой закружатся снежинки.