Жители Сочи сообщили об очередном землетрясении

«Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был. Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан», — пояснила оператор.
По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.
Как уточнила РИА Новости глава сочинской сейсмологической станции Елена Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков составляет примерно четыре — пять баллов. Магнитуда еще уточняется. Эпицентр находится там же, где подземные толчки ощущались утром — в стороне Лазаревского района курорта.
Ранее в субботу Карпович сообщила о нескольких подземных толчках магнитудой 3,5, которые произошли ранним утром. Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила она.
В управлении МЧС по Краснодарскому краю позже уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет, городская инфраструктура не получила повреждений.