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Жители Сочи сообщили об очередном землетрясении

СОЧИ, 11 янв — РИА Новости. Жители Сочи сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных микрорайонах города, рассказали РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 69% 749 мм рт. ст.
Источник: Reuters

«Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был. Они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан», — пояснила оператор.

По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.

Как уточнила РИА Новости глава сочинской сейсмологической станции Елена Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков составляет примерно четыре — пять баллов. Магнитуда еще уточняется. Эпицентр находится там же, где подземные толчки ощущались утром — в стороне Лазаревского района курорта.

Ранее в субботу Карпович сообщила о нескольких подземных толчках магнитудой 3,5, которые произошли ранним утром. Причиной землетрясений стал рост молодых гор, добавила она.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю позже уточнили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет, городская инфраструктура не получила повреждений.