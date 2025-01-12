25 кг с 1 кв. м. — огурцы будут плодоносить наперегонки: вкусные и не горчат — 2 сорта

В преддверии дачного сезона многие владельцы загородных участков задумываются о том, какие сорта растений они посадят в ближайшее время. Особую сложность представляет выбор подходящего сорта огурцов. Хотелось бы, чтобы растение долго плодоносило и давало вкусные плоды. Также предпочтительно, чтобы оно было устойчиво к болезням. По словам агронома Ксении Давыдовой, эксперта нашего издания, такие сорта действительно существуют. Она составила краткий перечень сортов огурцов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.