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25 кг с 1 кв. м. — огурцы будут плодоносить наперегонки: вкусные и не горчат — 2 сорта

По этим сортам у дачников нет нареканий.

Источник: Shutterstock

В преддверии дачного сезона многие владельцы загородных участков задумываются о том, какие сорта растений они посадят в ближайшее время. Особую сложность представляет выбор подходящего сорта огурцов. Хотелось бы, чтобы растение долго плодоносило и давало вкусные плоды. Также предпочтительно, чтобы оно было устойчиво к болезням. По словам агронома Ксении Давыдовой, эксперта нашего издания, такие сорта действительно существуют. Она составила краткий перечень сортов огурцов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

«Апрельский F1».

Этот сорт обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям и способен выдерживать тяжелые погодные условия. Первый урожай можно собирать через полтора месяца после появления всходов. Период плодоношения достаточно длительный. Возможно, удастся получить до 25 кг огурцов с одного квадратного метра. Плоды отличаются отменным вкусом — никакой горечи.

«Времена года F1».

Это ранний сорт с продолжительным периодом плодоношения. Эти огурцы устойчивы к мучнистой росе и оливковой пятнистости. Качество урожая вас порадует: плоды будут хрустящими, сочными и очень вкусными.