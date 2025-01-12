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Аэропорт Пулково приостановил работу

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 68% 758 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представители авиагавани отметили, что аэропорт возобновит работу, предварительно, после 9:15 мск. Пассажирам напомнили, что они могут уточнить статус своего рейса на сайте аэродрома или у авиакомпаний.

Накануне в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Ульяновска вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, в воздушной гавани Нижнекамска аналогичная мера принималась трижды в течение дня. Telegram-канал SHOT сообщал, что, по предварительной информации, причиной данных ограничений была угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.