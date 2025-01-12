Под Псковом из-за циклона без энергоснабжения остаются более 1,3 тыс. человек

«Заваленные снегом дороги, снежные шубы на проводах и деревьях — в Псковской области энергетики ликвидируют последствия циклона “Чарли”. Мокрый снег сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются ледяной коркой. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от сугробов и поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении пресс-службы.