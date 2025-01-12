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Под Псковом из-за циклона без энергоснабжения остаются более 1,3 тыс. человек

Специалисты приступили к восстановлению линий электропередачи.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 79% 758 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

ПСКОВ, 12 января. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. жителей Струго-Красненского муниципального округа Псковской области остаются без энергоснабжения из-за последствий снежного циклона «Чарли». Специалисты приступили к восстановлению линий электропередачи, сообщил глава округа Александр Волков.

«В результате сильного снегопада, падения деревьев и налипания мокрого снега на линии электропередачи без света остаются 72 населенных пункта, где проживают 1 335 человек. Энергетики прилагают все усилия для быстрого восстановления нормального режима энергоснабжения», — написал Волков в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы «Россети Северо-Запад», в псковском компании действует особый режим, мобилизованы все силы и средства. На смене работают 99 бригад. Также в северные районы Псковской области направлены специалисты из соседних регионов.

«Заваленные снегом дороги, снежные шубы на проводах и деревьях — в Псковской области энергетики ликвидируют последствия циклона “Чарли”. Мокрый снег сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются ледяной коркой. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от сугробов и поваленных деревьев. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении пресс-службы.