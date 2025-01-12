В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2

По его данным, эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Колима, где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на западе Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Колима, где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.