Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2

МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на западе Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 86% 758 мм рт. ст.

По его данным, эпицентр находился в 88 км к юго-востоку от города Колима, где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.