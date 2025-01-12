В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт «Пулково» работает в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Как сообщала Росавиация, по данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту «Пулково».
«Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостановил вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 26 самолетов направлены на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в аэропорт выехала помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Софья Щепелева.