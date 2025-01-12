В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

«Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостановил вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 26 самолетов направлены на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов», — говорится в сообщении.