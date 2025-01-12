Пулково возобновило прием и отправку рейсов после ограничений из-за снега

Управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало жителей об ухудшении погодных условий в воскресенье и прогнозировало сильный снегопад, мокрый снег и гололедицу на дорогах. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов отмечал, что за два дня в городе может выпасть до 50- 70% осадков от месячной нормы.