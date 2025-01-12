В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождя и снега

«В течение суток 13 января и в ночь на 14 января в Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Возможно ухудшение видимости, на дорогах гололедица, по северной половине области — снежные накаты», — говорится в сообщении.