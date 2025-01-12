В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождя и снега

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Штормовые предупреждения в связи с дождем и мокрым снегом объявлены в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщается на сайтах ГУ МЧС по регионам.
«В течение суток 13 января и в ночь на 14 января в Ростовской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Возможно ухудшение видимости, на дорогах гололедица, по северной половине области — снежные накаты», — говорится в сообщении.
В Краснодарском крае в течение суток 13 и 14 января, исключая Сочи, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами в южной половине края ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. В течение суток 14 января в отдельных районах края (исключая Черноморское побережье) — очень сильный снег.
В МЧС призвали жителей быть осторожными, выходя на улицу в гололед, и избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.