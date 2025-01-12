Вильфанд заявил, что непогода в Ленинградской области стихнет к 13 января

«Мощный, очень глубокий циклон над Норвежским морем приносит воздушную массу, насыщенную влагой прямо с Норвежского моря, с севера Атлантического океана в Ленинградскую область. И это обусловливает мощный снегопад. В Ленинградской области он [сильный снегопад] должен к завтрашнему дню прекратиться», — сказал он.