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Вильфанд заявил, что непогода в Ленинградской области стихнет к 13 января

Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что сильный снег отмечается также в Новгородской, Псковской, Вологодской, Арахагельской, Мурманской областях и Республике Коми.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 86% 760 мм рт. ст.
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сильный снег, переходящий в мокрый снег, который создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности, к понедельнику закончится в Ленинградской области. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мощный, очень глубокий циклон над Норвежским морем приносит воздушную массу, насыщенную влагой прямо с Норвежского моря, с севера Атлантического океана в Ленинградскую область. И это обусловливает мощный снегопад. В Ленинградской области он [сильный снегопад] должен к завтрашнему дню прекратиться», — сказал он.

Вильфанд добавил, что сильный снег отмечается не только в Ленинградской области, но и в Новгородской, Псковской, Вологодской, Арахагельской, Мурманской областях и Республике Коми. В перечисленных регионах такая ситуация продлится до 14 января.

Кроме того, в Мурманской области ожидается усиление ветра до 27 м/с, диаметр гололедно-изморозевых отложений в некоторых регионах может составить 35 мм, что обусловит опасное явление.