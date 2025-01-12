Вильфанд заявил, что непогода в Ленинградской области стихнет к 13 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сильный снег, переходящий в мокрый снег, который создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности, к понедельнику закончится в Ленинградской области. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мощный, очень глубокий циклон над Норвежским морем приносит воздушную массу, насыщенную влагой прямо с Норвежского моря, с севера Атлантического океана в Ленинградскую область. И это обусловливает мощный снегопад. В Ленинградской области он [сильный снегопад] должен к завтрашнему дню прекратиться», — сказал он.
Вильфанд добавил, что сильный снег отмечается не только в Ленинградской области, но и в Новгородской, Псковской, Вологодской, Арахагельской, Мурманской областях и Республике Коми. В перечисленных регионах такая ситуация продлится до 14 января.
Кроме того, в Мурманской области ожидается усиление ветра до 27 м/с, диаметр гололедно-изморозевых отложений в некоторых регионах может составить 35 мм, что обусловит опасное явление.