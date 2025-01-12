Синоптик рассказал о погоде в Москве на Крещение

Он уточнил, что в понедельник лишь местами возможен слабый снег, ночью подморозит до минус 1−4 градусов, днем будет 0 — минус 3 градуса и гололедица. Вторник будет самым холодным, под утро морозы усилятся до минус 4−7 градусов, во второй половине ожидаются снегопады и небольшой прирост снежного покрова, температура составит 0 — минус 3 градуса. В среду ночью временами снег, а днем мокрый снег, в сумерках температура 0 — минус 3 градуса, а в середине дня минус 1 — плюс 2 градуса.