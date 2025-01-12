МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдом

В ноябре 2024 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России глобальное потепление наступает быстрее, чем в остальном мире. Он объяснил это тем, что в умеренных широтах Евразии потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических, а в северных — в 3,5 раза быстрее.