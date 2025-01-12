МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдом

«На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, небольшая кромка льда наблюдается по бухтам и заливам, однако покров все равно неустойчивый. На севере также лед «наблюдается на удалении 5−7 км».
«Ждем февраля и надеемся на крепкие морозы», — пишет МЧС.
В ноябре 2024 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России глобальное потепление наступает быстрее, чем в остальном мире. Он объяснил это тем, что в умеренных широтах Евразии потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических, а в северных — в 3,5 раза быстрее.
Байкал находится в поясе умеренных широт Евразии.
Прирост среднегодовой температуры в России за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне — 0,7˚С.