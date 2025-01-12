В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.