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В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 90 рейсов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Источник: © РИА Новости

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.

Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.