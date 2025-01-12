В Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова в авиагавани продолжает работать мобильная приемная.
Утром в воскресенье Пулково временно ограничил прием и отправку самолетов из-за сложных метеоусловий. В 13:25 мск, после очистки взлетно-посадочных полос от снега, аэропорт открыли, но во второй половине дня он вновь приостанавливал работу.