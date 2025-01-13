У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр стихии находился в 30 км к юго-востоку от острова Лакемба, где проживают более 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 600 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в западной части архипелага Фиджи. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр стихии находился в 30 км к юго-востоку от острова Лакемба, где проживают более 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 600 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.