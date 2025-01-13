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У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,3

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в западной части архипелага Фиджи. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 48% 760 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

Эпицентр стихии находился в 30 км к юго-востоку от острова Лакемба, где проживают более 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 600 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.