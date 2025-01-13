«Приближаемся к концу». На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

«Одно из опасений заключается в том, что это приведет к самоуспокоенности, а не к действиям. Люди могут подумать: “Видите? Мы перешли эту черту, и ничего не произошло”, — сказал исследователь.
Он выразил уверенность, что многие ученые и защитники окружающей среды выступят по этому вопросу на следующем крупном саммите ООН по климату в Бразилии.
«Мы приближаемся к концу того, что мы считали зоной безопасности для человечества», — заключил Уайтмен.
По данным европейской мониторинговой службы изменению климата Copernicus, прошедший 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений в мире с 1850 года, среднегодовая температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.