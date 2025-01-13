«Приближаемся к концу». На Западе забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.