Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В трех округах РФ ожидаются сильный ветер, гололед и осадки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мокрый снег, снег, дождь прогнозируются на юге России в начале текущей недели, сильный снег пройдет и в Красноярском крае. Опасные явления погоды затронут и часть Дальневосточного федерального округа, ветер в Приморье может достигать 22 м/с, на Чукотке ветер будет ураганным — до 33 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 761 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

«На юге европейской России идет циклоническая деятельность, которая приводит к целому ряду негативных последствий. В Краснодарском крае и в понедельник, и во вторник ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а в южной половине местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. А в отдельных районах на севере Краснодарского края во вторник пройдет очень сильный снег. В Крыму ситуация тоже такая же, утром 13 января пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег и снег, местами осадки эти очень сильные, также ожидается сильное отложение мокрого снега, гололед, гололедица, усиление ветра до 18 м/с», — сказал он.

Он уточнил, что в горах Южного и Северо-Кавказского федерального округа по-прежнему лавиноопасно, лыжникам необходимо следить за регулярными прогнозами территориальных структур Росгидромета.

На юге Красноярского края прогнозируется сильный снег в течение понедельника. В Приморском крае также пройдет сильный снег, возможно усиление ветра до 22 м/с, метель. На Чукотке порывы ветра составят 32−33 м/с. «При таком ветре там натягивают крепкие канаты, которые определяют направление. Это очень опасная погода на Чукотке, когда сильный ветер», — подытожил Вильфанд.