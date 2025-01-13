В трех округах РФ ожидаются сильный ветер, гололед и осадки

«На юге европейской России идет циклоническая деятельность, которая приводит к целому ряду негативных последствий. В Краснодарском крае и в понедельник, и во вторник ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а в южной половине местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. А в отдельных районах на севере Краснодарского края во вторник пройдет очень сильный снег. В Крыму ситуация тоже такая же, утром 13 января пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег и снег, местами осадки эти очень сильные, также ожидается сильное отложение мокрого снега, гололед, гололедица, усиление ветра до 18 м/с», — сказал он.