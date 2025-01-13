Депутат назвал последствия резкого потепления для дачников

Депутат Государственной думы Никита Чаплин поделился рекомендациями по организации эффективной дренажной системы на дачном участке, особенно в условиях резкого потепления зимой. Он отметил, что зимние дожди могут иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на растения.
С одной стороны, дожди в зимний период способствуют увлажнению почвы, что создает отличные условия для роста растений ранней весной. С другой стороны, если после дождя наступает резкое падение температуры, замерзшая вода может нанести вред корням растений, — отметил он.
Чаплин также объяснил, что образующийся на растениях лед способен привести к поломке веток деревьев и кустарников, а также может повредить постройки на даче. Для предотвращения этих негативных последствий парламентарий рекомендовал обеспечить надежную дренажную систему на участке.
Эффективный дренаж предотвращает скопление воды и образование льда, что, в свою очередь, защищает растения и постройки. Также важно регулярно проверять крыши и водостоки, очищая их от листвы и мусора, чтобы избежать появления протечек и трещин, передает NEWS.ru.