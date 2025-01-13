Депутат назвал последствия резкого потепления для дачников

Депутат Государственной думы Никита Чаплин поделился рекомендациями по организации эффективной дренажной системы на дачном участке, особенно в условиях резкого потепления зимой. Он отметил, что зимние дожди могут иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на растения.