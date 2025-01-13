Куда деть елку после праздников. Делаем хвойный настой от вредителей

Если у вас есть дача или загородный дом, елка может стать отличным природным материалом. Ветки можно использовать для укрытия растений от морозов или притенения рассады после высадки, а также как основу для компоста. Ствол — хороший материал для растопки или декора. А хвоя станет отличной мульчей для грядок.