Куда деть елку после праздников. Делаем хвойный настой от вредителей

После праздничных дней наша елка (еще недавно — символ праздника и уюта) превращается в объект выбора: куда ее девать? Хочется поступить разумно и с заботой об экологии. Предлагаем несколько полезных вариантов, которые помогут проститься с лесной красавицей грамотно и без лишних хлопот.
Хвойный настой от вредителей
Хвою после праздников можно заготовить впрок и использовать для защиты сада от вредителей. Обычные иголки ели и сосны могут стать основой эффективного настоя против вредителей — экологичного и полностью натурального средства для защиты растений.
Хвоя богата фитонцидами — природными веществами, которые отпугивают многих вредителей и подавляют размножение грибков и бактерий. Настой на основе сосновых и еловых веток особенно эффективен для отпугивания тли, паутинного клеща и других мелких насекомых, обожающих молодую зелень.
Для приготовления хвойного настоя понадобятся:
- 1 кг свежей хвои (или 500 г сухой);
- 10 литров воды;
- емкость для настаивания.
Подготовка: иголки отделите от веток и слегка измельчите. Это поможет лучше экстрагировать полезные вещества.
Настаивание: поместите хвою в большую емкость и залейте горячей водой (не кипятком!). Дайте настояться 5−7 дней, периодически помешивая.
Фильтрация: после настаивания процедите раствор через марлю или сито. Это важно, чтобы мелкие частицы хвои не засорили опрыскиватель.
Как использовать настой?
Готовым раствором можно опрыскивать листья, стебли и даже почву вокруг растений. Чем сильнее запах, тем он эффективнее сбивает с толку вредителей, которые обходят растения стороной. Обработку повторяют раз в 7 дней или сразу после дождя.
Для усиления эффекта можно добавить несколько капель хозяйственного мыла, оно помогает средству лучше держаться на растениях.
Сдать на переработку
Во многих городах открываются пункты приема новогодних деревьев. Елки измельчают в щепу, которую используют для декорирования, сохранения влаги и удобрения почвы в парках. Найдите ближайшую точку утилизации, это шанс подарить вашему дереву вторую жизнь.
Помочь животным
Некоторые фермерские хозяйства принимают хвойные деревья для кормления животных и обустройства загонов. Лесные красавицы становятся естественной подстилкой для животных, а кролики, козы и овцы охотно грызут ветки. Об этом рассказывали и в Московском зоопарке — животные любят играть с ветвями елки.
Сделать уют на даче
Если у вас есть дача или загородный дом, елка может стать отличным природным материалом. Ветки можно использовать для укрытия растений от морозов или притенения рассады после высадки, а также как основу для компоста. Ствол — хороший материал для растопки или декора. А хвоя станет отличной мульчей для грядок.
Творческое переосмысление
Не выбрасывайте елку целиком — дайте волю фантазии. Из срезанных веток получатся уютные аромасаше или рождественские венки для следующего года. Ветки можно высушить и использовать как природный элемент декора.
Просто выбросить? Только не так!
Если ни один вариант вам не подошел, не стоит выносить елку на стихийные свалки у подъезда. Узнайте график работы коммунальных служб — зачастую елки вывозят отдельно, чтобы минимизировать мусорные завалы и переработать древесину.
Совет напоследок: подумайте о том, чтобы в следующем году использовать елку в горшке и потом высадить для озеленения. Так вам не придется задумываться о том, как распрощаться с деревом после праздников, и природа скажет спасибо!
Так что прощание с елкой вовсе не должно быть печальным — наоборот, это шанс внести свой вклад в разумное использование ресурсов и экологичное будущее.