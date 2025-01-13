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В Саратовской области из-за теплой погоды откажутся от крещенских купаний

В Саратовской области из-за нетипичной для этого времени года теплой погоды власти намерены отказаться от организации крещенских купаний.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 759 мм рт. ст.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, из-за того, что на Волге не образовался прочный ледовый покров, в ближайшее время он решил продлить запрет выхода граждан на лед. Соответственно, и проведение традиционных купаний на праздник Крещения 19 января власти считают опасным.

«Посоветовались со спасателями, медиками и другими оперативными службами, которые ежегодно дежурят у купелей. Объективно организовать безопасный подход к воде не представляется возможным — слишком много рисков».

считает глава региона

По прогнозам синоптиков, продолжительных заморозков в ближайшую неделю не будет, поэтому губернатор призвал земляков ограничиться на праздник посещением крещенских служб.

К мнению губернатора присоединился и исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков.

«Нужно обеспечить безопасность на водных объектах. Если есть риски, от организации купаний на водоемах в этом году следует отказаться», — отметил глава муниципалитета.