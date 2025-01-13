В Саратовской области из-за теплой погоды откажутся от крещенских купаний

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, из-за того, что на Волге не образовался прочный ледовый покров, в ближайшее время он решил продлить запрет выхода граждан на лед. Соответственно, и проведение традиционных купаний на праздник Крещения 19 января власти считают опасным.