Усиливающий фактор: как меняющийся климат влияет на пожары

В Южной Калифорнии (США) 7 января начались сильнейшие лесные пожары. Ураганные ветра только распространяют огонь, в результате чего в округе Лос-Анджелес с населением в десять миллионов человек 150 тысяч из них находятся в зоне эвакуации. В огне погибли по меньшей мере 16 человек, более десяти тысяч зданий повреждены или разрушены, а ядовитый дым ухудшает и без того плохого качества воздух.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самыми дорогостоящими в истории США. Некоторые аналитики прогнозируют экономические потери в размере от 50 до 150 миллиардов долларов.
Писатель Джон Вэйллант, гражданин США и Канады, хорошо знаком с масштабными пожарами, подобными тем, что охватили Лос-Анджелес. Однако они отличаются от предыдущих.
Корреспонденты The Guardian поговорили с Вэйллантом об этих новых пожарах, которые наблюдаются не только в Лос-Анджелесе, но и в Парадайсе, Калифорнии и на Мауи, о роли индустрии ископаемого топлива и о том, как избежать подобных возгораний в будущем.
По словам писателя, индустрия ископаемого топлива — не причина пожара, однако это усиливающий и подпитывающий фактор. В своей книге «Пожарная погода», в которой Вайллант рассказал о крупных возгораниях в Форт-Мак-Мюррее в Канаде в 2016 году и о взаимоотношениях между огнём и людьми в мире, он ввел термин «пожары XXI века». Они горят принципиально иначе, чем раньше, и реагируют на изменение климата и растущую способность атмосферы удерживать тепло на малых высотах и нагревать всё вокруг нас.
«По сути, мы вмешались в природу, разозлили ее и изменили климат планеты таким образом, что он стал более враждебным по отношению к нашим амбициям и безопасности», — рассказал Вэйллант.
Как говорит Вэйллант, вклад в усиление пожаров вносит не только ископаемое топливо, но и инженеры. Благодаря им мы каждый человек может ехать в практически бесшумной машине, в то время как под ее капотом происходят взрывы. Если поставить работающий двигатель на кухонный стол, люди, скорее всего, оглохнут от того, насколько он громко работает, а потом погибнут от выхлопных газов.
Мощный двигатель искусно приглушен инженерами, человек его не слышит, не чувствует запахов и не замечает его. Однако из-за этого люди забыли о цене выделяемых в атмосферу выбросов и тепла. Они невидимы, но огонь их чувствует и извлекает из них выгоду.
По словам писателя, современные дома также могут способствовать распространению огня, так как мебель в них сделана из легковоспламеняющихся материалов. Также при горении они будут выделять опасные вещества.
Например, ламинат, сделанный из нефтяных дистиллятов, при пожаре начнет выбрасывать в воздух газы, образуя ужасно токсичный черный дым. Диваны, скорее всего, сделаны из синтетических материалов, телевизор полностью пластиковый, дверцы кухонных шкафов сделаны из древесно-стружечной плиты, скрепленные клеем, который является легковоспламеняющимся веществом. Дверца из древесно-стружечной плиты будет гореть совсем не так, как деревянная дверь в дом. Огонь будет намного сильнее.
Вэйллант считает, что для того, чтобы избежать подобных пожаров в будущем, людям необходим лидер, который смело скажет о том, почему происходят сильнейшие возгорания и какова роль человека в них. Людям в это же время нужно развить осознанность в сфере отношения к огню, ископаемому топливу и воде.
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