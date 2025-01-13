Усиливающий фактор: как меняющийся климат влияет на пожары

По словам писателя, индустрия ископаемого топлива — не причина пожара, однако это усиливающий и подпитывающий фактор. В своей книге «Пожарная погода», в которой Вайллант рассказал о крупных возгораниях в Форт-Мак-Мюррее в Канаде в 2016 году и о взаимоотношениях между огнём и людьми в мире, он ввел термин «пожары XXI века». Они горят принципиально иначе, чем раньше, и реагируют на изменение климата и растущую способность атмосферы удерживать тепло на малых высотах и нагревать всё вокруг нас.