Лучшие сорта огурцов для теплиц: рейтинг топ-15 для обильного урожая овощей

Следите за температурным режимом. Высаживайте рассаду в теплицу, только когда земля в ней прогрелась до +14…+16 °C на глубину штыка лопаты. Огурцы очень теплолюбивы. В холодном грунте молодые растения не будут развиваться. Поэтому обязательно измеряйте температуру почвы перед тем, как размещать рассаду на грядках.

Соблюдайте плотность посадки. Производитель указывает на упаковках семян, сколько кустиков можно высадить на одном квадратном метре. Следуйте этим рекомендациям, чтобы растениям хватало света и свободного пространства.

Подготовьте в теплице лунки по размеру земляного кома и внесите по инструкции удобрение, богатое микро- и макроэлементами.

В теплице поливайте растения только теплой водой температурой +20…+25 °C. Даже небольшие изменения в этом диапазоне могут привести к стрессу культуры.

Организуйте правильную подвязку. Если растения будут лежать на земле, то ухаживать за ними будет тяжело. Да и болезни не заставят себя ждать. Как только кустики подросли на 25 см, сделайте для них опоры из шпагата или садовой проволоки.

Формируйте огурцы. Это требуется почти всем тепличным сортам и гибридам. У процедуры есть много разновидностей, но одна из базовых включает в себя удаление побегов и всех завязей до пятого узла, прищипка побегов до восьмого узла, укорачивание до второго листа всех боковых отростков выше десятого узла.