Лучшие сорта огурцов для теплиц: рейтинг топ-15 для обильного урожая овощей

У хрустящего зеленого овоща почти нет конкурентов. Дети и взрослые любят огурцы за сладковатый, сочный вкус, а дачники — за простоту посева. Чтобы получить достойный урожай, многие выращивают эту культуру в теплице. Ведь в защищенный грунт можно высадить рассаду гораздо раньше, чем на обычные грядки, а потом собирать овощи до глубокой осени. Главное при этом — не ошибиться с выбором семян. В этой статье расскажем о лучших сортах огурцов для теплицы, а также раскроем все нюансы ухода за популярным овощем.
Топ-15 хороших сортов салатных огурцов для теплиц
Огурец — универсальная культура. Плоды некоторых сортов одинаково хорошо подходят как для еды, так и для домашнего консервирования. О последних мы подробно расскажем в другой раз, а сейчас остановимся на салатных овощах.
1. «Апрельский F1»
Скороспелый партенокарпический (не требует опыления пчелами) гибрид вытянутой формы, подходит для выращивания в теплице, помещении или на балконе. Внесен в Госреестр селекционных достижений еще в 1977 году и с тех пор проверен не одним десятком огородников.
Сорт дает крупные плоды (15—25 см в длину) уже через полтора месяца после всходов. У молодых овощей нежная кожица со слабыми бугорками. Но чем старше плод, тем более грубой становится оболочка, поэтому нужно вовремя собирать урожай. Огурцы этого типа устойчивы к болезням, обладают холодостойкостью и хорошо плодоносят. В первый месяц с одного квадратного метра можно собрать 7—13 кг овощей.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный гибрид
|Масса одного плода
|От 200—250 г
|Форма и длина плодов
|Цилиндрический, слабобугорчатый, зеленый, длиной 15—25 см
|Срок созревания
|45—50 дней
|Рекомендованные регионы
|Для средней полосы России
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Отменный вкус без горечи.
Мякоть не желтеет.
Не требует пасынкования.
Холодостойкий.
Устойчив к болезням.
Минусы:
Для лучшего урожая стоит опылять в первый месяц плодообразования.
Грубеет кожица, если плод перерастает.
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2. «Арина F1»
Это высокоурожайный партенокарпический гибрид с женским типом цветения, внесен в Госреестр селекционных достижений в 1994 году. Растение теневыносливое, поэтому сажать рассаду можно в отапливаемую теплицу ранней весной. Кроме этого, культура достаточно холодостойкая, сильнорослая, устойчива к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Плоды у сорта сочной зеленой окраски, поверхность глянцевая, с небольшими белыми шипами и крупными буграми. Плотность посадки растения — 2,5 куста рассады на 1 кв. м. Чтобы огурцы созрели как можно раньше, нужно заранее прищипнуть боковые побеги.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный гибрид
|Масса одного плода
|От 175—183 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы с глянцевой поверхностью, крупными буграми и шипами, длиной 15—17 см
|Срок созревания
|36—48 дней
|Рекомендованные регионы
|Средневолжский, Дальневосточный
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Теневыносливый.
Холодостойкий.
Сильнорослый.
Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Минусы:
Требуется прищипка боковых побегов.
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3. «Буян F1»
Это пучковый корнишонный гибрид, он способен дать 3—7 плодов в одной завязи. Огурцы вырастают вкусные, небольшой длины, яркого цвета, с небольшими бугорками. Подходят как для салатов, так и для домашней консервации.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 94—106 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы бугорчатые, с яркой окраской, длиной 8—11 см
|Срок созревания
|На 44—54-й день после полных всходов
|Рекомендованные регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский
Плюсы и минусы
Плюсы:
Раннеспелый.
Короткоплодный сорт.
Плодоносит до осени.
Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Минусы:
Светолюбив.
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4. «Вояж F1»
Популярный отечественный гибрид. Дает плоды без горечи, овальной формы, длиной 10—12 см. Растению не требуется опыление насекомыми, но из-за неограниченного роста необходимы формирование и подвязка. Кроме того, стоит соблюдать плотность посадки — не больше трех растений на 1 кв. м. Сорт хорошо приспособлен к неблагоприятным условиям окружающей среды и устойчив к основным заболеваниям.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 100—110 г
|Форма и длина плодов
|Небольшие огурцы овальной формы, с белыми шипами и светлыми полосами, длиной до 10—12 см
|Срок созревания
|40—45 дней
|Рекомендованные регионы
|Центральный и Центрально-Черноземный
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Холодостойкий.
Устойчив к неблагоприятным условиям.
Короткоплодный.
Без горечи.
Минусы:
Низкая устойчивость к мучнистой и ложной мучнистой росе.
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5. «Геракл F1»
Продукт голландской селекции. Появился на рынке в 2013 году, но уже завоевал популярность среди огородников. Это партенокарпический среднеспелый гибрид с неограниченным ростом, слаборазвитыми боковыми побегами и мощной корневой системой.
Зеленцы вырастают с плотной зеленой кожицей, бугорками, длиной до 16—18 см. Вкус хороший, сочный, без ярко выраженной сладости. При должном уходе растение может плодоносить с марта по октябрь.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный гибрид
|Масса одного плода
|От 100—150 г
|Форма и длина плодов
|Огурцы средней длины (16—18 см), удлиненной формы с короткими полосами и крупными бугорками
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный и Центральный
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Холодостойкий.
Хорошо хранится и транспортируется.
Устойчив к увяданию.
Высокая устойчивость к кладоспориозу.
Средняя устойчивость к настоящей мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики.
Минусы:
Требуется формирование и подвязка в теплице.
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6. «Емеля F1»
Отечественный гибрид для любительского и фермерского выращивания, который внесли в Госреестр селекционных достижений в 2000 году. У культуры повышенная холодостойкость и высокая урожайность, за это ее ценят опытные дачники. Плоды напоминают вытянутый овал длиной 13—15 см.
Растение с неограниченным сроком роста и средними побегами, завязи расположены пучками, поэтому кустам необходима подвязка. Сорт хорошо плодоносит даже ненастным летом, устойчив к оливковой пятнистости и вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный гибрид
|Форма и длина плодов
|Огурцы формы вытянутого овала, интенсивно-зеленого цвета, белошипые, длиной 13—15 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Срок созревания
|На 39—43-й день после полных всходов
Плюсы и минусы
Плюсы:
Плодоносит даже ненастным летом.
Холодостойкий.
Устойчив к оливковой пятнистости и вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Минусы:
Низкая устойчивость к корневой гнили и мучнистой росе.
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7. «Зозуля F1»
Один из старинных гибридов отечественной селекции. Появился на рынке в далеком 1977 году. Сорт ценят за скороспелость и способность плодов долго сохранять товарный вид. Огурцы длиной 14—22 см, идеально подходят для салатов, но пригодны и для консервирования. Мякоть овощей со временем не желтеет.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 150—250 г
|Форма и длина плодов
|Зеленец бугристый, цилиндрический, длиной 14—23 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский
|Срок созревания
|На 40—45-й день после всходов
Плюсы и минусы
Плюсы:
Умеренно холодоустойчивый.
Плоды долго сохраняют товарный вид.
Устойчив к распространенным заболеваниям.
Мякоть не желтеет.
Минусы:
Низкая устойчивость к корневой гнили.
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8. «Зятек F1»
Универсальный партенокарпический гибрид, хорошо зарекомендовал себя в салатах и домашнем консервировании. Огурчики вырастают небольшими, до 10—12 см в длину. Можно срывать их даже на стадии корнишонов. Культуру выращивают в теплицах по всей России из-за устойчивости к основным огуречным болезням: корневой гнили, настоящей и ложной мучнистой росе.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 90—100 г
|Форма и длина плодов
|Зеленец короткий, бугорчатый, длиной 10—12 см
|Рекомендованные регионы
|По всей территории России
|Срок созревания
|На 45—48-й день после всходов
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к распространенным заболеваниям.
Мякоть без горечи.
Можно собирать корнишоны.
Минусы:
Требуется формирование и подвязка в теплице.
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9. «Кураж F1»
В хороших условиях на одном растении этого гибрида созревает сразу до 30 плодов. Поэтому сорт так ценят дачники со всех регионов страны. Огурцы вырастают до 15 см длиной, сочными, хрустящими и без горечи. Отлично подходят для салатов, соления или маринования. Растение обладает сильным иммунитетом к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, огуречной мозаике.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 120—130 г
|Форма и длина плодов
|Зеленец короткий, с частыми бугорками, длиной 12—15 см
|Рекомендованные регионы
|По всей территории России
|Срок созревания
|На 45—50-й день после всходов
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к распространенным заболеваниям.
Мякоть без горечи.
Мощная корневая система.
Минусы:
Есть склонность к хаотичному разрастанию.
Требуется формирование куста.
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10. «Конни F1»
Тем, кто предпочитает огурцы небольшого размера, стоит обратить внимание на этот партенокарпический гибрид. Тем более что он достаточно неприхотлив и не требует опыления насекомыми. Плоды вырастают в длину 8—9 см, подходят для салатов и консервирования. Овощи этого сорта не горчат, даже если растут в неблагоприятных условиях. Первый урожай вы получите уже на 47—50-й день после первых всходов.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 60—82 г
|Форма и длина плодов
|Огурцы короткие, бугристые, длиной 8—9 см
|Рекомендованные регионы
|По всей территории России
|Срок созревания
|На 47—50-й день после всходов
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к распространенным заболеваниям и засухе.
Мякоть без горечи.
Раннеспелый гибрид.
Минусы:
Грубеет кожица, если плод перерастает.
Требуется формирование куста.
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11. «Луховицкий F1»
Еще один популярный гибрид с хорошей урожайностью и вкусом без горечи. С одного растения в хороший год можно собрать от 6—8 кг огурцов. Плоды этой скороспелой культуры удобно хранить и перевозить из-за небольшого размера. В длину овощи достигают 10—13 см. Как и многие гибриды, устойчив к распространенным огуречным болезням: корневым гнилям и мучнистой росе. В Госреестр селекционных достижений сорт внесен в 2006 году.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 100—120 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы небольшого размера, со слабовыраженной бугристостью, длиной 10—13 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Средневолжский
|Срок созревания
|На 40—50-й день после всходов
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к распространенным заболеваниям.
Мякоть без горечи.
Скороспелый гибрид.
Высокоурожайный.
Минусы:
Гибрид овощной культуры требователен к уходу.
Плохо переносит сквозняки.
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12. «Мамлюк F1»
Этот партенокарпический гибрид появился на рынке в 2013 году, но имеет все шансы потеснить конкурентов. Из главных плюсов его выращивания — высокий урожай и раннее появление плодов. Огурцы этого сорта ровные, вытянутой формы, 14—16 см в длину, не горчат и не образуют пустот, даже если перезреют. Урожайность не снижается при поражении корневой гнилью или мучнистой росой.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный гибрид
|Масса одного плода
|От 130—150 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы удлиненные, со слабовыраженной бугристостью, длиной 10—13 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Средневолжский
|Срок созревания
|На 40—45-й день после всходов
|Вкус
|Без горечи
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к распространенным заболеваниям.
Мякоть без горечи.
Раннеспелый гибрид.
Высокоурожайный.
Минусы:
Плохо переносит понижение температуры, переливы и пересушивание.
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13. «Муравей F1»
В теплице можно выращивать даже корнишоны. Этот интересный гибрид появился в Госреестре селекционных достижений в 2003 году. Он одинаково хорошо подходит для открытого и закрытого грунта. Огурчики вырастают всего 8—11 см длиной, у них яркий вкус и аромат. Культура светолюбива и устойчива ко многим распространенным болезням.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 100—110 г
|Форма и длина плодов
|Плоды короткие, бугристые, длиной 8—11 см
|Рекомендованные регионы
|Для всех регионов России
|Срок созревания
|На 37—38-й день после всходов
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики.
Высокоурожайный.
Скороспелый гибрид.
Минусы:
Поражается тлей и листоверткой.
Светолюбивый.
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14. «Теща F1»
Этот скороспелый гибрид-новичок появился на рынке в 2007 году и сразу полюбился огородникам. Все потому, что растение устойчиво к болезням и холоду, а плоды обладают ярким вкусом и не горчат. Завязываются они небольшими пучками — в одной пазухе может быть до четырех завязей. Огурцы этого сорта небольшой длины, до 11—13 см, шипастые и бугристые.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 100—120 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы бурошипые с плотной мякотью, длиной 11—13 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Средневолжский
|Срок созревания
|На 45—48-й день после всходов
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к мучнистой и ложной росе.
Высокоурожайный.
Холодостойкий.
Минусы:
Требует формирования.
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15. «Форсаж F1»
Универсальный гибрид, который дает в закрытом грунте обильный и ранний урожай с июля по сентябрь. Плодоносит даже на почвах с высоким содержанием солей. Огурцы вырастают небольшими, вытянутой формы, длиной до 10—12 см. Они отлично транспортируются, подходят для свежих салатов или домашнего консервирования.
Характеристики
|Тип опыления
|Партенокарпический
|Назначение
|Салатный и консервный гибрид
|Масса одного плода
|От 110—130 г
|Форма и длина плодов
|Зеленцы с сочной, хрустящей мякотью. Есть небольшая бугристость. Длина примерно 10—12 см
|Рекомендованные регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Срок созревания
|На 38—42-й день после всходов
Плюсы и минусы
Плюсы:
Подходит для салатов и консервирования.
Устойчив к мучнистой росе, кладоспориозу и вирусу огуречной мозаики.
Высокоурожайный.
Раннеспелый гибрид.
Минусы:
Необходим регулярный полив.
Требует формирования.
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Как правильно выбрать сорт огурцов
В магазине семян глаза разбегаются даже у опытных огородников. Но при покупке лучше ориентироваться не на красивые картинки, а на характеристики сорта или гибрида. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.
1. Учитывайте регион выращивания
Подходящие климатические условия — залог отличного урожая любой культуры. И огурцы не исключение. Поэтому выбирайте либо универсальные гибриды, которые хорошо растут на всей территории России, либо остановитесь на тех, что были адаптированы именно для вашего региона. Иногда эту информацию производитель указывает на упаковке. Но ее можно узнать и самостоятельно, если зайти на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия». Это электронная версия Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.
2. Смотрите на тип опыления
У огурца на одном растении есть и мужские, и женские цветы. Насекомые переносят пыльцу с одного на другой, чтобы завязались плоды. Но в теплице такой способ не работает. Поэтому для закрытого грунта нужно брать партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления пчелами. На этих растениях только женские цветы, у которых процесс завязи происходит самостоятельно. У таких огурцов есть существенный минус — отсутствие семян или семена без зародышей. Вырастить из них новое растение не получится.
3. Учитывайте предназначение овоща
Есть сорта, которые хороши как для летних блюд, так и для маринованных закусок. Но чаще всего огурцы разделяют по назначению на салатные и засолочные. Первые будут длинными, с плотной кожурой и ярким вкусом. Вторые, наоборот, небольшого размера и с нежной шкуркой. Кроме того, есть корнишоны, которые тоже отлично годятся для домашнего консервирования. Так что определитесь заранее, что вы будете готовить из овощей, и только потом отправляйтесь за семенами.
Возможно, есть смысл купить несколько видов — ранний сорт на салаты, а более поздние для засолки.
4. Ориентируйтесь на признаки раннеспелости/скороспелости
Период от полного всхода до первого сбора урожая называется раннеспелостью. По этому признаку огурцы для закрытого грунта делятся на раннеспелые — менее 46 дней, среднеспелые — 46—50 дней и поздние — более 50 дней. Если хотите получить урожай как можно раньше, выбирайте огурцы, срок созревания которых меньше 46 дней от появления первых всходов.
В случае когда вам хочется вырастить сразу большое количество плодов, ориентируйтесь на скороспелость. Это способность растения формировать урожай за определенное время. Обычно это первые две недели или месяц после созревания первых зеленцов. Скороспелые гибриды дают обильный урожай сразу, а позднеспелые — спустя несколько недель.
Как вырастить вкусные огурцы в теплице
Получить небольшой урожай хрустящих огурчиков сможет даже новичок. Главное — выбрать неприхотливый сорт и обеспечить растениям минимальный уход. Но если вы хотите собирать по ведру плодов с каждого куста, придется потрудиться.
Следите за температурным режимом. Высаживайте рассаду в теплицу, только когда земля в ней прогрелась до +14…+16 °C на глубину штыка лопаты. Огурцы очень теплолюбивы. В холодном грунте молодые растения не будут развиваться. Поэтому обязательно измеряйте температуру почвы перед тем, как размещать рассаду на грядках.
Соблюдайте плотность посадки. Производитель указывает на упаковках семян, сколько кустиков можно высадить на одном квадратном метре. Следуйте этим рекомендациям, чтобы растениям хватало света и свободного пространства.
Подготовьте в теплице лунки по размеру земляного кома и внесите по инструкции удобрение, богатое микро- и макроэлементами.
В теплице поливайте растения только теплой водой температурой +20…+25 °C. Даже небольшие изменения в этом диапазоне могут привести к стрессу культуры.
Организуйте правильную подвязку. Если растения будут лежать на земле, то ухаживать за ними будет тяжело. Да и болезни не заставят себя ждать. Как только кустики подросли на 25 см, сделайте для них опоры из шпагата или садовой проволоки.
Формируйте огурцы. Это требуется почти всем тепличным сортам и гибридам. У процедуры есть много разновидностей, но одна из базовых включает в себя удаление побегов и всех завязей до пятого узла, прищипка побегов до восьмого узла, укорачивание до второго листа всех боковых отростков выше десятого узла.
Поддерживайте правильную температуру в теплице. Днем в помещении должно быть около +25…+30 °C, а ночью — не ниже +20 °C. Переохлаждение губительно для огурцов, как и сильный перегрев.
Отзыв эксперта
«Обычно в теплице мы хотим получить самый первый урожай, поэтому гибрид нужно выбирать суперранний и желательно с букетным расположением завязей. Так с одного узла будет возможность получить несколько плодов. Если теплица не очень большая, то желательно сажать не самые мощные и высокорослые гибриды. Лучше предпочесть огурцы с короткими междоузлиями и с небольшой листовой пластиной. Самые нежные огурцы для салата — гладкие. Самый ранний гладкий гибрид — “Герольд F1”. С шипами один из самых первых даст урожай сорт огурца под названием “Хитрец F1”», — рассказала Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод.
Обзор лучших сортов огурцов
Сделали для вас небольшую шпаргалку с перечислением гибридов и сортов, которые подходят для выращивания в теплице.
|Раннеспелые
|«Вояж F1», «Герольд F1», «Конни F1», «Мамлюк F1», «Форсаж F1», «Хитрец»
|Среднеспелые
|«Арина F1», «Геракл F1», «Зятек F1», «Кураж F1»
|Скороспелые
|«Апрельский F1», «Буян F1», «Зозуля F1», «Емеля F1», «Луховицкий F1», «Муравей F1», «Теща F1»
Автор: Мария Радионова
Эксперт: Марина Рыкалина, телеведущая, практикующий ландшафтный дизайнер и опытный садовод