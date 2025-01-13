​​​​​​​Народные приметы на 14 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Также, помимо Васильева дня, 14 января отмечается старый Новый год. И еще одна хорошая примета в эту дату связана с покупками. Считается, что приобретение любой новой вещи привлечет удачу и благополучие. От старых же вещей лучше избавиться. А вот одежду и все, что принадлежит больному, лучше и вовсе сжечь. Это избавит его от недуга и подарит хорошее здоровье.