​​​​​​​Народные приметы на 14 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 14 января отмечено как Васильев день. Святитель Василий Кесарийский в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.
На Руси святой получил прозвище Свинятник. Дело в том, что Василий считается покровителем свиней, поэтому 14 января предпочитали готовить блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие.
Рассказываем, какие приметы есть на 14 января, а также что можно делать в этот день, а что нельзя.
Приметы погоды 14 января
С 14 января связаны следующие погодные приметы:
- бледная и мутноватая луна — предвестник снегопада;
- если в Васильеву ночь ветер дует с юга, год будет жарким;
- теплая погода говорит о дождливом лете;
- с начала января и по этот день часто на улице метет — в июле жди частых дождей;
- новолуние на Васильев вечер — реки весной не выйдут из берегов;
- оттепель в Васильев день предсказывает дождливое лето.
Что можно делать 14 января
В старину с этим днем люди связали множество примет, к которым многие прислушиваются и до сих пор.
Так, на Руси верили, что если утром умыться ключевой или колодезной водой, то здоровье будет крепким, а силы прибавятся. А чтобы привлечь в жизнь счастье и благополучие, в жидкость нужно положить серебро.
Обязательно устройте богатое застолье и приготовьте любые блюда из свинины. Согласно народным приметам, в таком случае год будет удачным, счастливым и сытным.
Хорошей приметой также считается, если в Васильев день первым в дом придет мужчина. Его обязательно вкусно кормили, чтобы в доме царили достаток и счастье.
Также, помимо Васильева дня, 14 января отмечается старый Новый год. И еще одна хорошая примета в эту дату связана с покупками. Считается, что приобретение любой новой вещи привлечет удачу и благополучие. От старых же вещей лучше избавиться. А вот одежду и все, что принадлежит больному, лучше и вовсе сжечь. Это избавит его от недуга и подарит хорошее здоровье.
Помимо прочего, в Васильев день можно браться за любое новое дело. Говорят, оно обязательно будет успешным. Поэтому 14 января — отличный день, чтобы открыть для себя что-то неизведанное.
А в ночь на 14 января нужно загадать желание. Согласно поверьям, оно обязательно сбудется. Сны нужно запомнить и зафиксировать, так как они считаются вещими.
Что запрещено делать 14 января
Чтобы не лишиться достатка и не маяться без дела весь год, 14 января нельзя спать до обеда и бездельничать. Более того, бездельников в семье обычно ругают, а ссоры и скандалы в Васильев день обернутся неприятностями в наступившем году.
Не стоит начинать год с долгов, поэтому лучше не брать ничего взаймы. Если ослушаться, придется весь год провести в нищете. Есть еще одна примета, связанная с деньгами, а именно с мелочью. Не рекомендуется 14 января ее пересчитывать, так как придется слезы лить, перебиваясь с копейки на копейку.
Лучше не проводить какие-либо праздники вдали от семьи. А чтобы девушкам не страдать от одиночества, нельзя проводить день в сугубо женской компании. Нужно хотя бы ненадолго сходить туда, где есть мужчины, например, в кафе или торговый центр.
Также девушкам запрещено смотреться в чужое зеркало, считали, что таким образом красоту можно оставить его хозяйке.
14 января нельзя заниматься рукоделием, так как жизнь свою можно усложнить и запутать. Лучше воздержаться не только от такого хобби, но и от тяжелой работы, чтобы неудачу на себя не навлечь.
Помимо прочего, надо всеми силами постараться не заболеть 14 января. Считается, что иначе болезнь надолго затянется.