На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 33 м/с и мороз до 35 градусов

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 33 м/с, метель и мороз до 35 градусов ожидаются в районах Чукотки во вторник. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.
«14 января прогнозируется северо-западный ветер с усилениями до 33 м/с. Температура воздуха по округу — 18−23 градуса ниже 0, в континентальной части до 35 градусов мороза», — сообщили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют жителям не покидать пределы населенных пунктов и держаться вдали от ветхих конструкций. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты четырех рейсов: два в Залив Креста, по одному в Кепервеем и на мыс Шмидта.