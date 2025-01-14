На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 33 м/с и мороз до 35 градусов

Спасатели рекомендуют жителям не покидать пределы населенных пунктов и держаться вдали от ветхих конструкций. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты четырех рейсов: два в Залив Креста, по одному в Кепервеем и на мыс Шмидта.