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На Чукотке ожидаются ветер с порывами до 33 м/с и мороз до 35 градусов

Спасатели призвали жителей оставаться в пределах населенных пунктов и избегать нахождения рядом с ветхими конструкциями.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 33 м/с, метель и мороз до 35 градусов ожидаются в районах Чукотки во вторник. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

«14 января прогнозируется северо-западный ветер с усилениями до 33 м/с. Температура воздуха по округу — 18−23 градуса ниже 0, в континентальной части до 35 градусов мороза», — сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям не покидать пределы населенных пунктов и держаться вдали от ветхих конструкций. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты четырех рейсов: два в Залив Креста, по одному в Кепервеем и на мыс Шмидта.