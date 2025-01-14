Россиянам пообещали аномально теплую погоду до конца января

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.
По словам Вильфанда, за первые 12 дней с начала января воздух в Москве прогрелся настолько, что сейчас этот показатель превышает норму на 5 градусов. Кроме того, с 15 января в столице снова ожидают оттепель.
Ранее Вильфанд заявил, что январь 2025 года в России стал аномально теплым. Для всей Европейской России температура превышает норму на 8−10 градусов, и это рекордные показатели для зимы.
Так, 11 и 12 января температура воздуха опередила климатическое развитие на три месяца и соответствовала началу апреля, отмечал метеоролог. По его словам, такая ситуация связана с переносом воздушных масс с юга и юго-запада Атлантики и северных районов Африки и поступлением тропического воздуха.
В то же время глава Гидрометцентра не исключил, что зимняя погода еще вернется в Москву.