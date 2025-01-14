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Россиянам пообещали аномально теплую погоду до конца января

До конца января на большей части территории России прогнозируется очень теплая погода, сообщил «РИА Новости» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 59% 760 мм рт. ст.
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил синоптик.

По словам Вильфанда, за первые 12 дней с начала января воздух в Москве прогрелся настолько, что сейчас этот показатель превышает норму на 5 градусов. Кроме того, с 15 января в столице снова ожидают оттепель.

Ранее Вильфанд заявил, что январь 2025 года в России стал аномально теплым. Для всей Европейской России температура превышает норму на 8−10 градусов, и это рекордные показатели для зимы.

Так, 11 и 12 января температура воздуха опередила климатическое развитие на три месяца и соответствовала началу апреля, отмечал метеоролог. По его словам, такая ситуация связана с переносом воздушных масс с юга и юго-запада Атлантики и северных районов Африки и поступлением тропического воздуха.

В то же время глава Гидрометцентра не исключил, что зимняя погода еще вернется в Москву.