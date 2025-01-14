Спутники NASA заметили остров- «призрак» в Каспийском море. Фото

Ранее было зарегистрировано восемь извержений данного грязевого вулкана. Они длились менее двух суток и тоже приводили к появлению островов. Например, в мае 1861 года образовался остров диаметром 87 м и высотой 3,5 м над водой. Он тоже вскоре исчез — его размыло к началу 1862 года. Самое сильное извержение (в 1950 году) привело к образованию острова протяженностью 700 м.