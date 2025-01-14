Спутники NASA заметили остров- «призрак» в Каспийском море. Фото

Спутники NASA заметили в Каспийском море загадочный остров, который вскоре исчез, пишет Daily Mail. Он появился из-под воды возле побережья Азербайджана в начале 2023 года после извержения грязевого вулкана, но уже к концу 2024 года оказался размыт.
По данным NASA Earth Observatory, остров испарился словно призрак (apparition, можно перевести и как «наваждение», «явление»).
На снимке от 18 ноября 2022 года гребень вулкана находился под водой. На фото от 14 февраля 2023 года уже был заметен остров со шлейфом осадочных пород. Как отметил геолог из Университета Аделаиды Марк Тингей, дополнительные наблюдения со спутников установили, что остров 400 м в диаметре образовался с 30 января по 4 февраля.
Ранее было зарегистрировано восемь извержений данного грязевого вулкана. Они длились менее двух суток и тоже приводили к появлению островов. Например, в мае 1861 года образовался остров диаметром 87 м и высотой 3,5 м над водой. Он тоже вскоре исчез — его размыло к началу 1862 года. Самое сильное извержение (в 1950 году) привело к образованию острова протяженностью 700 м.