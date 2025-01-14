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Народные приметы на 15 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Не совершайте крупных покупок и займитесь новым делом.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

15 января отмечается церковный праздник день святого Сильвестра. Папа римский Сильвестр I жил в 4 веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана, предотвратив конец света.

В этот же день на Руси отмечали Куриный праздник, в который было принято чистить курятники. Существовало поверье, согласно которому в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а летом из него родится змей Василиск.

Рассказываем, какие приметы связаны с 15 января 2024 года, что можно делать, а что — ни в коем случае нельзя.

Приметы погоды 15 января

В народе в этот день внимательно наблюдают за курицами, петухами, птицами и грызунами, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни.

  • Курица на одной ноге стоит — к стуже, а хвостом вертит — к метели.
  • Петухи рано запели — оттепель предвещают, а вот если поздно вечером поют — жди перемены погоды.
  • Если куры рано спать легли, значит, будет стужа.
  • Гуси и утки в снегу купаются, а мыши вылезли из нор и в снегу резвятся — к потеплению.
  • Буря на Сильвестра говорит о сильных морозах, которые наступят в ближайшие дни.
  • Если вечером на небе появились облака — жди перемены погоды.

Что можно делать 15 января

Поскольку Сильвестр был покровителем кур, 15 января в курятниках проводили уборку, окуривали помещение смолой, чтобы уберечь птиц от злых духов. Также ремонтировали кормушки и кормили домашних пернатых качественным зерном, чтобы задобрить их и обеспечить благосклонность.

Если вы давно планировали отправиться в путешествие, то 15 января — лучшая дата для этого. Считается, что дорога будет легкой и быстрой. Также можно смело заняться новым хобби или сменить род деятельности, так как в этот день изменения будут к лучшему.

На Руси в день Сильвестра делали сладких петушков и раздавали их детям. Считается, что чем больше таких угощений получится, тем слаще будет семейная жизнь.

Также 15 января нужно помыть окна и двери. Считается, что это поможет избавить семью от недоброжелателей, которые зачастили приходить в гости.

Что запрещено делать 15 января

В этот день можно наводить чистоту только во дворе, загонах и курятниках, а вот дом или квартиру лучше не трогать. Существует поверье, что женщина, убирающаяся 15 января, отгонит от себя счастье и будет одинокой.

Если с 14 на 15 января приснился страшный сон, его никому нельзя рассказывать. Наши предки верили, что если хоть кто-то еще о сновидении узнает, оно обязательно воплотится в жизнь.

15 января считается не самым лучшим днем для совершения крупных покупок. Обмен товаров, денег и любых вещей в этот день может привести к нищете.

Помимо прочего, нельзя 15 января готовить и есть блюда из птицы. Если ослушаться, счастье из жизни упорхнет.