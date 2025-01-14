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Специалист Кокорин рассказал о причинах жаркой погоды в 2024 году

Климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал о причинах жаркой погоды в 2024 году.

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Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«У нас есть антропогенный тренд на потепление. И каждый год он становится ещё сильнее», — заявил специалист в беседе с aif.ru.

По словам климатолога, также на погоду оказывают влияние океанские течения, среди которых Эль-Ниньо и его обратная фаза — Ла-Нинья в Тихом океане.

«Суть явления в том, что вода на поверхности океана остается тёплая, т.к. глубинная холодная вода наверх не поступает. Соответственно, раз вода тёплая, то и тепла из атмосферы на прогрев забирается меньше. Как следствие воздух остаётся тёплым», — сказал Кокорин.

Также на температуру непосредственно влияет Солнце, отметил эксперт.

«У Солнца есть 11-летний цикл, и 2024 год пришёлся на его максимум, т.е. пик», — добавил климатолог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» метеоролог Александр Шувалов рассказал о влиянии изменения климата на погоду.