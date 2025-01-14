Специалист Кокорин рассказал о причинах жаркой погоды в 2024 году

«Суть явления в том, что вода на поверхности океана остается тёплая, т.к. глубинная холодная вода наверх не поступает. Соответственно, раз вода тёплая, то и тепла из атмосферы на прогрев забирается меньше. Как следствие воздух остаётся тёплым», — сказал Кокорин.