В Московском регионе прогнозируют теплый февраль

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Февраль в Московском регионе обещает быть теплым, но понижение температуры до минус 10−15 градусов также прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В целом прогнозируется, что февраль [в Московском регионе] будет теплым, но будет одно-два понижения до 10−15 градусов ниже 0. Поэтому с зимой еще рано прощаться», — сказал он.
Метеоролог уточнил, что в начале недели в Москве и области отмечалась зимняя погода, ночные температуры в столице были около минус 6−8 градусов, по области наблюдалось минус 10.
По словам Вильфанда, ближайшие две ночи также будут фиксироваться отрицательные значения. «Если брать весь Московский регион, то температура будет в диапазоне минус 1 — минус 6 градусов, а в Москве [ожидается] минус 2 — минус 4 в ночь на среду и на четверг», — отметил руководитель Гидрометцентра.
Он также добавил, что, по предварительным расчетам, в конце января температура будет уже отрицательной. «Сильных морозов не ожидается, ночью будет минус 3 — минус 8 градусов, а днем минус 1 — минус 3», — заключил метеоролог.