В Московском регионе прогнозируют теплый февраль

По словам Вильфанда, ближайшие две ночи также будут фиксироваться отрицательные значения. «Если брать весь Московский регион, то температура будет в диапазоне минус 1 — минус 6 градусов, а в Москве [ожидается] минус 2 — минус 4 в ночь на среду и на четверг», — отметил руководитель Гидрометцентра.