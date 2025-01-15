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В трех округах РФ ожидаются снег, ветер и гололедица

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мокрый снег и сильный ветер до 24 м/с прогнозируются на юге европейской части России в ближайшие дни, сильные осадки затронут и восток Северо-Западного федерального округа, на Чукотке порывы ветра могут достигать 33 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В Краснодарском крае в ближайшее время ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 22−24 м/с, в последующем осадки станут менее интенсивными. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказских республиках — налипание мокрого снега и осадки в разных видах», — сказал он.

Вильфанд предупредил, в горах Краснодарского края изменилась граница лавиноопасности, в настоящее время она составляет 1 000 м. Такая ситуация означает проведение принудительного спуска снега, явление связано с большим количеством осадков, выпавших в регионе за последнее время.

На востоке Северо-Западного округа — в Архангельской области и Ненецком автономном округе пройдет сильный снег, поскольку ветер составит 18 м/с, возникнет метель. На западе — в Ленинградской и Мурманской областях также ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег. В Нижегородской области прогнозируются снег, метель, гололедные явления и налипание мокрого снега.

На Чукотке продолжает бушевать ветер, его порывы могут доходить до уровня урагана — 33 м/с. Опасное явление продлится в течение ближайших дней.