В трех округах РФ ожидаются снег, ветер и гололедица

«В Краснодарском крае в ближайшее время ожидаются снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 22−24 м/с, в последующем осадки станут менее интенсивными. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказских республиках — налипание мокрого снега и осадки в разных видах», — сказал он.