12 убийц. Каких вредителей не убивает теплая зима — список

В Москве и во многих регионах страны в этом году нет привычных крепких морозов. Январь плюсовой, даже Крещенские морозы в природе словно отменили.
Когда январь напоминает раннюю весну, вместо привычного зимнего сна садоводы и огородники начинают тревожиться за судьбу будущего урожая.
И есть веские причины для беспокойства: при аномально теплой погоде большинство вредителей, популяции которых за зиму должны частично, а то и полностью погибать от мороза, успешно переносят зимовку и готовы к атаке весной. Давайте разберемся, какие именно насекомые наиболее опасны и что можно сделать, чтобы снизить их численность.
Какие вредители переживут теплую зиму?
Колорадский жук
Этот прожорливый вредитель картофеля отличается феноменальной выживаемостью. Он зимует в почве на глубине 20−30 см. Если земля не промерзает достаточно глубоко, жуки прекрасно переносят холода и выходят на поверхность ранней весной.
Яблонная плодожорка
Личинки плодожорки зимуют в коре деревьев и растительных остатках. В теплую зиму они остаются в полном здравии и весной массово наносят удар по саду.
Тля
Яйца тли устойчивы к небольшим колебаниям температур и легко переносят мягкие зимы. С потеплением популяция начинает стремительно размножаться, что приводит к ослаблению растений.
Паутинный клещ
Обычно сильные морозы значительно сокращают численность этого вредителя. Но при плюсовой температуре он сохраняет численность и готов атаковать растения с первых теплых дней.
Крыжовниковая огневка
Этот вредитель, поражающий крыжовник и смородину, зимует в почве под кустами. Теплая зима для него — сигнал к раннему пробуждению и активному размножению.
Малинный жук
Зимует в верхних слоях почвы и под опавшей листвой. Морозы уничтожают значительную часть популяции, но мягкие зимы помогают жукам сохранить численность.
Капустная белянка
Гусеницы и куколки зимуют в защищенных местах. В нормальных условиях морозы убивают до 70% популяции, но при теплой погоде белянка возвращается в полном составе.
Зимняя пяденица
Гусеницы и куколки этого вредителя зимуют в приствольных кругах деревьев и кустарников. Если зима мягкая, количество пядениц может резко возрасти.
Златогузка
Ее куколки зимуют на ветвях деревьев, плотно сплетенные шелковинками. Теплые зимы позволяют большему числу куколок выжить, что увеличивает риск повреждения садовых культур.
Листовертка
Этот вредитель поражает листья плодовых деревьев. Личинки зимуют в свернутых листочках или в коре. Морозы значительно снижают их численность, но при теплой зиме они массово выживают.
Хрущ майский
Личинки майского жука зимуют глубоко в почве. В суровые зимы их численность сокращается, но если почва не промерзает глубоко, хрущи массово выходят весной.
Проволочник
Личинки проволочника зимуют в земле и особенно опасны для корнеплодов. В обычные зимы часть из них погибает от холода, но в теплую погоду они остаются активными.