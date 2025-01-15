12 убийц. Каких вредителей не убивает теплая зима — список

И есть веские причины для беспокойства: при аномально теплой погоде большинство вредителей, популяции которых за зиму должны частично, а то и полностью погибать от мороза, успешно переносят зимовку и готовы к атаке весной. Давайте разберемся, какие именно насекомые наиболее опасны и что можно сделать, чтобы снизить их численность.