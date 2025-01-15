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Народные приметы на 16 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эти приметы проверены мудростью поколений.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Мослента

16 января в народном календаре назван Прокопьевым днем — в честь памяти святого Прокопия, которого почитали как защитника путников и кормильца. Считалось, что в этот период зима «встает на свой корень»: морозы крепчают, а дороги покрываются льдом, по ним становится особенно сложно передвигаться.

Рассказываем, какие приметы есть на 16 января 2025 года.

Приметы погоды 16 января

С Прокопьевым днем связаны следующие погодные приметы:

  • какой будет погода в этот день, таким будет и март — теплым или холодным;
  • если весь день снегопад, ночью ударят сильные морозы;
  • если атмосферное давление стремительно падает, и ветер при этом направление меняет, значит, начинается холодный период с обильными снегопадами;
  • ясное морозное утро говорит о сохранении холодной погоды без оттепелей;
  • вечером проясняется, на небе ни облачка — придут устойчивые морозы, а погода будет спокойной.

Что можно делать 16 января

Согласно народным приметам, в Гордеев день нужно обязательно съесть хотя бы ложку творога. Считается, что в этом случае человек проведет весь год счастливо, проблемы будут обходить его стороной. А чтобы избежать несчастий в семье, следует обязательно задобрить домового: оставить ему молоко и разные угощения.

В старину хозяйки также готовили молочные блюда, особенно со сметаной и творогом — они считались залогом счастья и достатка в семье.

Девушкам для сохранения красоты в этот день рекомендуется умыться с утра снегом. Также как им, так и мужчинам можно сходить в баню или сауну, чтобы смыть с себя все отрицательные эмоции и забыть о сложностях.

Считается, что добрые дела в этот день обязательно вернутся сторицей.

Что запрещено делать 16 января

16 января ни в коем случае нельзя хвастаться своими достижениями, крепким здоровьем или детьми, чтобы не навлечь Гордеев гнев. В народе верили, что святой может отнять у гордецов их блага и приговаривали: «Сатана гордился — да с неба свалился».

На Гордея возбранялось ссориться, критиковать других, сплетничать и обсуждать чужую жизнь. А еще нельзя заниматься рукоделием, делать генеральную уборку и выметать мусор за порог. Считается, что из дома вместе с грязью уйдут благополучие и семейное счастье, а их место займут ссоры и невзгоды.

Также 16 января нельзя оставлять открытыми окна и двери, так как через них могут несчастья в дом забраться. В гости ходить и гостей звать — тоже плохая примета. Считается, что шумные застолья привлекут нечисть.

Помимо прочего, 16 января — не лучший день, чтобы начинать новые проекты, связанные с финансами, так как дело никогда не окупится. С надеванием новых вещей лучше тоже повременить, потому что они обязательно порвутся или испачкаются.