Народные приметы на 16 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

16 января в народном календаре назван Прокопьевым днем — в честь памяти святого Прокопия, которого почитали как защитника путников и кормильца. Считалось, что в этот период зима «встает на свой корень»: морозы крепчают, а дороги покрываются льдом, по ним становится особенно сложно передвигаться.
Рассказываем, какие приметы есть на 16 января 2025 года.
Приметы погоды 16 января
С Прокопьевым днем связаны следующие погодные приметы:
- какой будет погода в этот день, таким будет и март — теплым или холодным;
- если весь день снегопад, ночью ударят сильные морозы;
- если атмосферное давление стремительно падает, и ветер при этом направление меняет, значит, начинается холодный период с обильными снегопадами;
- ясное морозное утро говорит о сохранении холодной погоды без оттепелей;
- вечером проясняется, на небе ни облачка — придут устойчивые морозы, а погода будет спокойной.
Что можно делать 16 января
Согласно народным приметам, в Гордеев день нужно обязательно съесть хотя бы ложку творога. Считается, что в этом случае человек проведет весь год счастливо, проблемы будут обходить его стороной. А чтобы избежать несчастий в семье, следует обязательно задобрить домового: оставить ему молоко и разные угощения.
В старину хозяйки также готовили молочные блюда, особенно со сметаной и творогом — они считались залогом счастья и достатка в семье.
Девушкам для сохранения красоты в этот день рекомендуется умыться с утра снегом. Также как им, так и мужчинам можно сходить в баню или сауну, чтобы смыть с себя все отрицательные эмоции и забыть о сложностях.
Считается, что добрые дела в этот день обязательно вернутся сторицей.
Что запрещено делать 16 января
16 января ни в коем случае нельзя хвастаться своими достижениями, крепким здоровьем или детьми, чтобы не навлечь Гордеев гнев. В народе верили, что святой может отнять у гордецов их блага и приговаривали: «Сатана гордился — да с неба свалился».
На Гордея возбранялось ссориться, критиковать других, сплетничать и обсуждать чужую жизнь. А еще нельзя заниматься рукоделием, делать генеральную уборку и выметать мусор за порог. Считается, что из дома вместе с грязью уйдут благополучие и семейное счастье, а их место займут ссоры и невзгоды.
Также 16 января нельзя оставлять открытыми окна и двери, так как через них могут несчастья в дом забраться. В гости ходить и гостей звать — тоже плохая примета. Считается, что шумные застолья привлекут нечисть.
Помимо прочего, 16 января — не лучший день, чтобы начинать новые проекты, связанные с финансами, так как дело никогда не окупится. С надеванием новых вещей лучше тоже повременить, потому что они обязательно порвутся или испачкаются.