В Ботаническом саду в Нальчике расцвели первоцветы

«Первоцветы распустились из-за аномальной погоды. В Нальчике в эти дни воздух прогревался до +15 градусов. Погода вернулась в привычное русло, в республике температура спала до минус 1, но, по словам директора Ботанического сада КБГУ Мурата Бахова, растениям ничего не грозит, они переносят и более серьезные холода», — сообщили в пресс-службе вуза.