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В Ботаническом саду в Нальчике расцвели первоцветы

В Нальчике в Ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова под открытым небом расцвели подснежники и морозники. Это необычное для января явление зафиксировали из-за устойчивой теплой погоды в регионе.

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Источник: Это Кавказ

«Первоцветы распустились из-за аномальной погоды. В Нальчике в эти дни воздух прогревался до +15 градусов. Погода вернулась в привычное русло, в республике температура спала до минус 1, но, по словам директора Ботанического сада КБГУ Мурата Бахова, растениям ничего не грозит, они переносят и более серьезные холода», — сообщили в пресс-службе вуза.

В саду отмечают, что солидных ростков достигла и черемша. Все три вида растений занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарии.

Ботанический сад КБГУ — уникальный живой природный объект: здесь на ограниченной территории встречаются представители субтропической, умеренной и северной флоры.

Специалистами Ботанического сада накоплены материалы по флоре Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, Скалистому хребту и юрской депрессии, дендрофлоре, водно-болотной флоре, лихенофлоре и бриофлоре республики, макромицетам, флоре близлежащих территорий (Предкавказье, Закавказье).