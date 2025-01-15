В Ботаническом саду в Нальчике расцвели первоцветы

«Первоцветы распустились из-за аномальной погоды. В Нальчике в эти дни воздух прогревался до +15 градусов. Погода вернулась в привычное русло, в республике температура спала до минус 1, но, по словам директора Ботанического сада КБГУ Мурата Бахова, растениям ничего не грозит, они переносят и более серьезные холода», — сообщили в пресс-службе вуза.
В саду отмечают, что солидных ростков достигла и черемша. Все три вида растений занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарии.
Специалистами Ботанического сада накоплены материалы по флоре Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, Скалистому хребту и юрской депрессии, дендрофлоре, водно-болотной флоре, лихенофлоре и бриофлоре республики, макромицетам, флоре близлежащих территорий (Предкавказье, Закавказье).