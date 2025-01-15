Бабушка научила. Самый простой способ посеять томаты и перцы на рассаду

В феврале дачники активно начнут сеять рассаду. И уже сейчас матерые огородники начали делиться своим бесценным опытом — как это сделать грамотно и легко.
Агроном Елена Литвинова заявила, что знает самый легкий способ, как посадить перец и томаты. Этому приему научила ее бабушка, причем работает безотказно.
«Главное — правильно посеять рассаду, потом нужно нарастить мощную корневую систему, и тогда растения быстро приживутся», — заявила эксперт.
Выбираем грунт
Литвинова подчеркнула, что для рассады важно выбрать правильную почву, тогда растения не будут болеть. Ведь, как знают дачники, томаты и перцы часто начинают чахнуть после всхода. Сами понимаете, если рассаду вовремя не вырастить, то будущий урожай может в принципе оказаться под угрозой.
Для начала возьмите верховой торф нейтрализованный. По словам агронома, в этом грунте не бывает грибковых заболеваний, которые могут негативно отразиться на растениях. Но, чтобы подстраховаться, грунт надо обдать кипятком.
И для того, чтобы снять стресс у будущей рассады, можно добавить любые аминокислоты. Фирмы называть не будем, каждый огородник выбирает то, что привык.
«Именно аминокислоты увеличивают рост корневой системы, помогают растениям быстро адаптироваться, повышают иммунитет», — отметила эксперт.
Также в землю надо добавить любой почвообразующий субстрат, в котором содержатся почвенные бактерии, они помогут рассаде стать еще более крепкой.
Как распределить семена
Ну и все, теперь можно сеять семена. Возьмите любой контейнер, заложите приготовленный грунт и распределите аккуратно семена примерно в одном сантиметре друг от друга.
Сверху посыпьте тонким слоем почвы, чтобы семена не было видно. В конце полейте.
Не берите землю из леса — все погибнет!
У нашего эксперта был печальный опыт. Однажды она решила взять землю из леса. Перед посадкой рассады обработала кипятком, марганцовкой, но в составе оказались такие сильные вредители, что все им оказалось нипочем.
«Рассады я в итоге лишилась, ничего не выросло, все пропало. Поэтому с тех пор я больше не экономлю деньги на грунт. Потом выходит дороже», — добавила Литвинова.