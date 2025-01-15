Бабушка научила. Самый простой способ посеять томаты и перцы на рассаду

Литвинова подчеркнула, что для рассады важно выбрать правильную почву, тогда растения не будут болеть. Ведь, как знают дачники, томаты и перцы часто начинают чахнуть после всхода. Сами понимаете, если рассаду вовремя не вырастить, то будущий урожай может в принципе оказаться под угрозой.