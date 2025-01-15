Не упустите момент. Как защитить огород от перезимовавших вредителей

Мягкая зима — это вызов для всех, кто заботится о своем саде. Однако своевременные меры помогут минимизировать последствия и подготовить участок к активному росту растений. Главное — быть начеку и не ждать, пока вредители начнут наносить непоправимый урон. В условиях центральной полосы России такой подход особенно важен, ведь весна здесь может наступить раньше, чем мы ожидаем. Пусть ваш сад встретит новый сезон здоровым и полным жизни!