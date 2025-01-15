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Не упустите момент. Как защитить огород от перезимовавших вредителей

Мягкая зима, с одной стороны, хорошо, а вот дачникам это создает большие проблемы. Но все можно вовремя поправить.

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Источник: Аргументы и факты

Из-за теплой зимы не погибают вредители, которые могут уничтожить будущий урожай. Поэтому опасения не беспочвенны и нужно будет принять меры.

Глубокая перекопка почвы

Перекапывайте почву вокруг кустарников и деревьев ранней весной. Это поможет вынести на поверхность зимующих вредителей, которые погибнут при первом похолодании или будут съедены птицами — хорошо бы после перекопки запустить на участок кур.

Обработка коры деревьев

Используйте щетки для очистки коры от старых слоев, в которых прячутся личинки плодожорки и других насекомых. После этого можно применять известковый раствор или специальную побелку для обеззараживания.

Уборка и сжигание растительных остатков

Рано весной обязательно убирайте старые листья, сорняки и опавшие плоды. В них могут находиться яйца и куколки вредителей.

Установка ловчих поясов

Весной и летом используйте ловчие пояса на плодовых деревьях. Они помогут поймать плодожорку и других вредителей до того, как они успеют нанести урон.

Привлечение естественных врагов насекомых

Развешивайте на участке скворечники и кормушки для птиц. Синицы, дрозды и воробьи помогут уменьшить численность вредителей.

Весенняя обработка инсектицидами

В период ранней весны, до распускания почек, можно применять мягкие инсектициды или биопрепараты. Это поможет уничтожить зимующих личинок и яйца.

​Как действовать, если весна наступает раньше?

Регулярно осматривайте сад: первые признаки пробуждения вредителей можно заметить уже при температуре +5°C.

Проводите профилактику: опрыскивание фунгицидами защитит деревья от грибковых инфекций, которые также активизируются в теплую зиму.

Не забывайте про мульчирование: это поможет поддержать нужную влажность почвы и создать барьер для насекомых.

Мягкая зима — это вызов для всех, кто заботится о своем саде. Однако своевременные меры помогут минимизировать последствия и подготовить участок к активному росту растений. Главное — быть начеку и не ждать, пока вредители начнут наносить непоправимый урон. В условиях центральной полосы России такой подход особенно важен, ведь весна здесь может наступить раньше, чем мы ожидаем. Пусть ваш сад встретит новый сезон здоровым и полным жизни!