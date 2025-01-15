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Когда сажать репу в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Репа — незаслуженно забытый неприхотливый овощ, имеющий диетические и целебные свойства. В этой статье вы узнаете о том, когда сажать репу в 2025 году, получите советы по выбору сортов и рекомендации по подготовке участка к посадке.

Анастасия Калинина
Автор Погода Mail
Репа на темном фоне
Источник: Freepik.com

Героиня русских сказок и поговорок заслуживает почетное место на грядке, но когда же сажать репу в 2025 году? Пользуясь лунным календарем, а также учитывая климатические особенности вашего региона, вы сможете выбрать наиболее подходящие сроки и место в огороде для посадки, чтобы получить богатый урожай. Далее подробно расскажем обо всех аспектах выращивания репы: от выбора сорта до ухода за растением.

Что важно знать о выращивании репы

Это неприхотливая овощная культура, но для ее успешного выращивания нужно учитывать несколько ключевых факторов.

Сроки посева
Ранние сорта для свежего потребления сеют с середины апреля до начала мая, а среднеспелые и поздние для хранения — с конца июня. Подзимний посев — после первых заморозков
Глубина посадки
Семена заглубляют на 0,5—1,5 см
Оптимальная температура
Для прорастания семян — +6…+8 °C, для активного роста — +15…+20 °C
Почва
Легкие и плодородные почвы с нейтральной кислотностью
Уход за растениями
Регулярный полив, прополка и рыхление почвы

Популярные сорта репы

«Современные российские сорта репы делятся на желтомясые и беломясые. У желтомясых мякоть желтая и твердая, такие корнеплоды хорошо хранятся. Беломясые сорта, напротив, более нежные, сочные, в основном раннеспелые, поэтому пользуются популярностью у дачников. Ранние беломясые сорта репы: “Варя”, “Внучка”, “Гейша”, “Капитолина”, “Купчиха”, “Лира”, “Снегурочка”, “Юбилейная 85”. А вот для зимнего хранения больше подойдут среднеспелые и позднеспелые желтомясые сорта репы: “Бабка”, “Венера”, “Голден Болл”, “Дуняша”, “Кормилица”, “Луна”, “Палитра”, “Пелагея”, “Петровская 1”. Впрочем, среднеспелые и позднеспелые сорта есть и у беломясой репы: “Белоснежка”, “Комета”, “Красная шапочка”, “Орбита”, “Пурпурная Приморья”, “Пурпурная с белым кончиком”, “Снежный шар”, “Юла”. Кроме корнеплодных, есть сорта и листовых реп. У них товарным органом считаются листья, а не корнеплод: “Бирюза”, “Салад Комацуна”, “Сапфир”, “Селекта”», — комментирует эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».

«Петровская 1»

Очень знаменитый и распространенный сорт, зарегистрирован в 1950 году, относится к среднеранним (среднеспелым). От появления первых всходов до сбора урожая (технической спелости) проходит 70—80 дней. Форма корнеплода — плоская, масса — до 200 граммов, кожура и мякоть окрашены в желтый цвет. Вкус мякоти сладкий и нежный, корнеплоды хорошо хранятся. Урожайность — до 3,2 кг с 1 кв. м. Отличается лежкостью.

«Миланская розовая»

Срок созревания — ранний (50—60 дней). Для сорта характерны корнеплоды уплощенной округлой формы с гладкой фиолетовой кожурой и сочной мякотью белого цвета. Урожайность высокая. К заболеваниям растения устойчивы.

«Грибовская»

Корнеплоды окрашены в желтый цвет, а их верхушки — в фиолетовый. Мякоть корнеплодов сочная.

«Наманганская»

Репа сорта «Наманганская»
Источник: Freepik

Урожайный сорт раннего срока созревания. Форма корнеплода — уплощенная, цвет кожуры — белый, верх окрашен в зеленый цвет. Мякоть плотной текстуры, остро-сладкого вкуса. Сорт лежкий.

«Белая ночь»

Раннеспелый сорт, выведенный чешскими селекционерами, с нежной и сладкой мякотью. Идеально подходит для употребления в свежем виде. Сорт устойчив к стрелкованию (цветушности).

«Гейша»

Сорт салатной репы с ранними сроками созревания (от появления всходов до технической спелости проходит порядка 45—60 дней), зарегистрирован в 1994 году. Корнеплод белой окраски, массой 50—60 г, округлой формы, с плотной сочной мякотью. Урожайность в теплицах — 8,7 кг с 1 кв. м, без укрытия — до 2,5 кг на 1 кв. м. Сорт неприхотлив, устойчив к цветушности и бактериозу.

«Майская белая»

Сорт для летнего выращивания, относится к ранним. Форма корнеплода — округлая, уплощенная, кожура белой окраски.

«Золотой шар» («Голден Болл»)

Период от всходов до технической спелости составляет до 70 дней. Сорт холодостоек, неприхотлив, созревание корнеплодов происходит одновременно. Окрашен корнеплод в желтый цвет, масса — 160—250 г, имеет округлую форму. Вкус мякоти отличный, она плотная и сочная. Корнеплоды хорошо хранятся.

«Бабка»

Сорт относится к среднеранним (от всхода семян до момента уборки урожая проходит 60—80 дней) с высокой урожайностью. Форма корнеплода — уплощенная, кожура окрашена в желтый цвет, гладкая. Мякоть желтого цвета, для нее характерны плотность, сочность и отменный вкус. Корнеплоды среднего размера (до 150 г), подходят для хранения и переработки.

«Жучка»

Сорт раннего созревания (47— 55 дней), созревание корнеплодов одновременное. Форма корнеплода — округлая, кожура и мякоть — желтые. Для мякоти характерны сочность и отменный вкус. Корнеплоды среднего размера (до 140 г).

«Снежный шар» («Сноуболл»)

Срок созревания — 75—85 дней. Сорт холодостоек, устойчив к цветушности. Корнеплоды — ровные, округлой формы, с гладкой кожурой, массой до 300 г, окраска кожуры и мякоти — белая. Подойдет для ценителей здорового образа жизни и детей, так как у сочной мякоти приятный вкус.

«Купчиха»

Сорт зарегистрирован в 2017 году, срок выращивания — 55 дней. Корнеплоды имеют приплюснутую форму, массой до 240 г, верхняя часть корнеплода фиолетовая, а нижняя окрашена в белый цвет. Вкус мякоти сладкий, нежный. Характерна высокая урожайность — 8,5—9,8 кг с 1 кв. м.

«Луна»

Срок созревания — от 65 до 80 дней. Урожайность — 2,5 кг на 1 кв. м, корнеплоды ровные (массой до 250 г). Кожура — гладкая, желтой окраски. Мякоть — сочная, вкусная, плотной текстуры. Сорт холодостоек, устойчив к цветушности, требователен к поливу.

«Внучка»

Сорт относится к раннеспелым (45—55 дней). Масса корнеплодов — 150—300 г, верх окрашен в фиолетовый цвет, низ — в розово-кремовый. У мякоти плотная текстура с нежным сладким вкусом. Урожайность — до 4 кг с 1 кв. м.

«Жженый сахар»

Скороспелый салатный гибрид, холодоустойчив, светолюбив, требователен к поливу. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму, массой до 300 г, выровненные, кожура окрашена в черный цвет, а мякоть — снежно-белая. Структура мякоти плотная, вкус сочный, хрустящий, нежный. Репа этого сорта отлично хранится.

Когда и какие сорта репы сажать в зависимости от региона

Урожай репы
Источник: автор фото Osopolar, CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

В зависимости от территории страны время посадки репы может варьировать. Для большинства российских регионов подойдут «Петровская 1» и «Наманганская».

Центральная Россия и Подмосковье

Подходящие сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Майская», «Лира», «Миланская», «Дедка», «Белоснежка», «Белая ночь», «Кормилица», «Снежный шар», «Белая красноголовая», «Русский размер», «Орбита», «Юбилейная 85», «Сапфир».

Сроки посадки: начало мая — для ранних сортов, середина июля — для поздних, подзимний посев — в октябре.

Сибирь и Урал

Подходящие сорта: «Снежный шар», «Петровская 1», «Грибовская», «Купчиха», «Майская желтая», «Луна», «Миланская белая», «Внучка», «Жженый сахар», «Ранняя пурпурная», «Гейша», «Голден Болл».

Сроки посадки: конец мая — середина июля. Рекомендованы ранние сорта.

Южные регионы

Подходящие сорта: «Наманганская», «Белоснежка», «Луна», «Комета», «Петровская 1», «Внучка», «Жучка».

Сроки посадки: конец марта — начало апреля — для ранних сортов, начало — середина июля — для поздних, подзимний посев — в ноябре.

Северо-Запад

Подходящие сорта: «Майская белая», «Жучка», «Петровская 1», «Бабка», «Золотой шар», «Миланская».

Сроки посадки: начало мая — для ранних сортов, середина июля — для поздних, подзимний посев — в октябре.

Когда сажать репу в зависимости от назначения корнеплода

«Репа, как и другие корнеплоды семейства капустных, хорошо растет даже на кислых почвах (при pH 5,5). Она очень холодостойкая, семена ее прорастают при температуре от +1…+3 °C, а всходы переносят заморозки до −3…-2 °C. Поэтому репу можно высевать весной в самые ранние сроки, это позволяет получать ранний урожай для свежего потребления», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.

Для подзимнего посева

Для получения раннего урожая репу сажают в октябре, после наступления заморозков.

Для зимнего хранения

«Но при выращивании корнеплодов для зимнего хранения используют другой срок посева — летний (конец июня — июль). При этом высевают средне- и позднеспелые сорта репы», — комментирует эксперт.

Для потребления в свежем виде

Лучшее время — примерно середина апреля или начало мая. Рекомендуется сажать ранние сорта, и уже в начале июня вы сможете побаловать себя и свою семью свежими корнеплодами. Зелень репы также очень вкусна (как листовая горчица или шпинат), можно срезать не более 50% листьев с растения, оставляя небольшие отрезки черешков.

Таблица благоприятных дней для посадки репы по лунному календарю

Для посева любых корнеплодов благоприятна убывающая Луна, а вот на растущей Луне их сажать не рекомендуется. Особенно неблагоприятны дни новолуния и полнолуния.

Месяц
Благоприятные дни
Неблагоприятные дни

Апрель
14—26
1—13, 27—30

Май13—26
1—12, 27—31

Июнь12—24
1—11, 25—30

Июль11—23
1—10, 24—31

Основные правила посадки репы в открытый грунт

Репа на грядке
Источник: Unsplash / CC0

Репа очень неприхотлива и холодостойка. Рекомендуем выбирать для выращивания место с хорошим солнечным освещением, почва нужна рыхлая и плодородная, с нейтральной реакцией. Кислые и глинистые почвы репа не любит. Золу можно использовать как удобрение и раскислитель одновременно. Вносят ее в количестве 1—1,5 кг на 1 кв. м. Лучшие предшественники для репы — бахчевые, пасленовые или бобовые культуры.

1. Подготовка почвы

Свежий навоз строго запрещен, корнеплоды будут уродливой формы, с пустотами, мохнатые и, что самое важное, невкусные. Перед посевом семян почву нужно перекопать и разровнять с помощью грабель.

«Рекомендую вносить в почву перед посевом корнеплодов 25 г мочевины, 40—45 г суперфосфата и 20—25 г калийных удобрений на 1 кв. м. Из органики вносят компост или перегной из расчета 4 кг на 1 кв. м», — советует Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте «Ученый агроном».

2. Посев семян репы

"Так как у репы очень маленькие семена, то глубина посева небольшая — 0,5—1,5 см. При посеве нужно проявить аккуратность, чтобы не засыпать почвой глубже нужного, иначе семена могут не взойти. В старину это привело к появлению интересного поверхностного способа посева, когда семена репы не сеяли, а буквально плевали семена! Плевальщики набирали в рот семена и выплевывали их в почву, смачивая слюной для лучшей всхожести.

Между рядами оставляют расстояние 20—25 см для периодических прополок. В рядах можно посеять репу чуть гуще, чтобы затем проредить всходы на нужную густоту — примерно 5—7 см между растениями. Либо можно самостоятельно определить всхожесть семян и высеять с учетом полевой всхожести.

Еще один способ — гнездовой. Семена сажают гнездами по 2—3 штуки через каждые 5—7 см, оставляя потом при прореживании по одному растению в гнезде. Кстати, такой посев репы в отдельные лунки для формирования толстых корнеплодов рекомендовал еще древнегреческий философ Теофраст (III век до н. э.) в «Исследовании о растениях»", — рассказывает интересную информацию Даниил Костылев.

3. Прореживание всходов

После появления 2—3 настоящих листьев всходы прореживают в первый раз, второе прореживание — через три недели. Затем присыпают золой или табачной пылью для защиты от вредных насекомых. Либо используется укрывной материал, что ускоряет прорастание семян и бережет всходы от вредителей.

Советы по уходу за репой после посадки

Мужчина ухаживает за высаженной в грядку репой
Источник: Unsplash / CC0

Рекомендованы обильный полив, рыхление и мульчирование после полива и защита от насекомых-вредителей. Далее подробно расскажем про каждый этап ухода.

Полив

«При выращивании репы нужно следить за влажностью почвы, так как этот “капустный” корнеплод чувствителен к недостатку влаги. При засухе и недостатке почвенной влаги качество корнеплодов резко ухудшается. Поэтому при жаркой погоде поливайте репу из расчета около 10 л на 1 кв. м», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.

Рыхление и мульчирование

После полива или дождя посадки репы аккуратно рыхлят, чтобы не образовывалась почвенная корка, и мульчируют сеном или скошенной травой.

Удобрение для репы

«Рекомендую подкармливать репу два раза за сезон: после прореживания — 8—9 г аммиачной селитры на 1 кв. м, а через месяц внести суперфосфат в количестве 8—9 г на 1 кв. м. Для внекорневой подкормки я вам советую использовать бор только три раза за сезон», — делится своими рекомендациями Нелли Гуляева.

Защита от вредителей

Эта овощная культура любима огородными вредителями. Для профилактики используют припудривание золой или табачной пылью, а также высаживают рядом фитонцидные растения (полынь, бархатцы, пряные травы и т. д.). Инсектициды применяются строго по инструкции. Резервуаром для вредителей и болезней могут послужить дикие крестоцветные растения, которые необходимо выпалывать.

А чтобы репа не болела, важно использовать севооборот, то есть не высаживать на одном месте любых представителей семейства крестоцветных несколько лет подряд.

Уборка корнеплодов

«При весенне-летнем выращивании репы уборку корнеплодов проводят при достижении ими диаметра 5—8 см. Небольшие молодые корнеплоды — самые вкусные, но если затянуть с уборкой, то вкус теряется. При выращивании корнеплодов на зимнее хранение их уборку нужно завершить до заморозков», — советует эксперт Даниил Костылев.

Хранение

«Хранить корнеплоды нужно без листьев, с черешками длиной около 1—2 см над головкой, при температуре примерно 0…+1 °C. Лучше хранить репу в песке, если, конечно, у вас есть такая возможность», — комментирует эксперт Даниил Костылев.

Отзыв эксперта

"Первые сорта репы описал еще Плиний Старший (I век н. э.) в Древнем Риме, где она выращивалась не только на огородах, но и на полях, занимая по площадям одно из первых мест после зерновых злаков и винограда. Печеная репа была любимым лакомством не только простых крестьян и горожан, но даже знати. Корнеплоды некоторых римских сортов репы достигали очень больших размеров (до 16 кг) — от этих форм впоследствии пошли кормовые сорта овоща.

В Средние века репа была очень распространенной сельскохозяйственной культурой в Западной Европе. Во Франции в XVI в. ее неурожай вызвал настоящий голод. Средневековыми аграриями было выведено много разновидностей, отличающихся друг от друга разной формой и окраской корнеплодов.

На Руси так же, как и в Древнем Риме, репа была не огородной, а полевой культурой. Все мы помним народную сказку «Вершки и корешки», где на одном и том же по размеру поле мужчина в один год выращивал зерно, а в другой год — репу. Этот корнеплод был основным овощем на Руси до появления картофеля в XVIII веке. Причина ее вытеснения картофелем довольно простая: картошка после уборки хранилась намного дольше репы, вплоть до следующего урожая. А о действии картофельного крахмала на ожирение никто и не подозревал — у крестьян не было малоподвижной «офисной» работы", — рассказывает эксперт Даниил Костылев.

Главное о выращивании репы в открытом грунте

Репа считается неприхотливым растением, но и в ее выращивании есть секреты.

1. Выбирайте сроки посадки с учетом лунного календаря.

2. Используйте подходящие сорта для вашего региона.

3. Учитывайте сроки посева в зависимости от цели выращивания корнеплодов.

4. Помните, что при выращивании репы нельзя использовать свежий навоз.

5. Не забывайте про полив, подкормку, прополку, рыхление и мульчирование растений.

6. Используйте не только корнеплоды, но и листья репы, чтобы полноценно разнообразить рацион.

7. Помните о целебных и диетических свойствах растения.

Эксперты:

Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»

Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте «Ученый агроном»