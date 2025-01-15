Когда сажать репу в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

«Современные российские сорта репы делятся на желтомясые и беломясые. У желтомясых мякоть желтая и твердая, такие корнеплоды хорошо хранятся. Беломясые сорта, напротив, более нежные, сочные, в основном раннеспелые, поэтому пользуются популярностью у дачников. Ранние беломясые сорта репы: “Варя”, “Внучка”, “Гейша”, “Капитолина”, “Купчиха”, “Лира”, “Снегурочка”, “Юбилейная 85”. А вот для зимнего хранения больше подойдут среднеспелые и позднеспелые желтомясые сорта репы: “Бабка”, “Венера”, “Голден Болл”, “Дуняша”, “Кормилица”, “Луна”, “Палитра”, “Пелагея”, “Петровская 1”. Впрочем, среднеспелые и позднеспелые сорта есть и у беломясой репы: “Белоснежка”, “Комета”, “Красная шапочка”, “Орбита”, “Пурпурная Приморья”, “Пурпурная с белым кончиком”, “Снежный шар”, “Юла”. Кроме корнеплодных, есть сорта и листовых реп. У них товарным органом считаются листья, а не корнеплод: “Бирюза”, “Салад Комацуна”, “Сапфир”, “Селекта”», — комментирует эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».