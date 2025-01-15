Когда сажать репу в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Героиня русских сказок и поговорок заслуживает почетное место на грядке, но когда же сажать репу в 2025 году? Пользуясь лунным календарем, а также учитывая климатические особенности вашего региона, вы сможете выбрать наиболее подходящие сроки и место в огороде для посадки, чтобы получить богатый урожай. Далее подробно расскажем обо всех аспектах выращивания репы: от выбора сорта до ухода за растением.
Что важно знать о выращивании репы
Это неприхотливая овощная культура, но для ее успешного выращивания нужно учитывать несколько ключевых факторов.
|Сроки посева
|Ранние сорта для свежего потребления сеют с середины апреля до начала мая, а среднеспелые и поздние для хранения — с конца июня. Подзимний посев — после первых заморозков
|Глубина посадки
|Семена заглубляют на 0,5—1,5 см
|Оптимальная температура
|Для прорастания семян — +6…+8 °C, для активного роста — +15…+20 °C
|Почва
|Легкие и плодородные почвы с нейтральной кислотностью
|Уход за растениями
|Регулярный полив, прополка и рыхление почвы
Популярные сорта репы
«Современные российские сорта репы делятся на желтомясые и беломясые. У желтомясых мякоть желтая и твердая, такие корнеплоды хорошо хранятся. Беломясые сорта, напротив, более нежные, сочные, в основном раннеспелые, поэтому пользуются популярностью у дачников. Ранние беломясые сорта репы: “Варя”, “Внучка”, “Гейша”, “Капитолина”, “Купчиха”, “Лира”, “Снегурочка”, “Юбилейная 85”. А вот для зимнего хранения больше подойдут среднеспелые и позднеспелые желтомясые сорта репы: “Бабка”, “Венера”, “Голден Болл”, “Дуняша”, “Кормилица”, “Луна”, “Палитра”, “Пелагея”, “Петровская 1”. Впрочем, среднеспелые и позднеспелые сорта есть и у беломясой репы: “Белоснежка”, “Комета”, “Красная шапочка”, “Орбита”, “Пурпурная Приморья”, “Пурпурная с белым кончиком”, “Снежный шар”, “Юла”. Кроме корнеплодных, есть сорта и листовых реп. У них товарным органом считаются листья, а не корнеплод: “Бирюза”, “Салад Комацуна”, “Сапфир”, “Селекта”», — комментирует эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
«Петровская 1»
Очень знаменитый и распространенный сорт, зарегистрирован в 1950 году, относится к среднеранним (среднеспелым). От появления первых всходов до сбора урожая (технической спелости) проходит 70—80 дней. Форма корнеплода — плоская, масса — до 200 граммов, кожура и мякоть окрашены в желтый цвет. Вкус мякоти сладкий и нежный, корнеплоды хорошо хранятся. Урожайность — до 3,2 кг с 1 кв. м. Отличается лежкостью.
«Миланская розовая»
Срок созревания — ранний (50—60 дней). Для сорта характерны корнеплоды уплощенной округлой формы с гладкой фиолетовой кожурой и сочной мякотью белого цвета. Урожайность высокая. К заболеваниям растения устойчивы.
«Грибовская»
Корнеплоды окрашены в желтый цвет, а их верхушки — в фиолетовый. Мякоть корнеплодов сочная.
«Наманганская»
Урожайный сорт раннего срока созревания. Форма корнеплода — уплощенная, цвет кожуры — белый, верх окрашен в зеленый цвет. Мякоть плотной текстуры, остро-сладкого вкуса. Сорт лежкий.
«Белая ночь»
Раннеспелый сорт, выведенный чешскими селекционерами, с нежной и сладкой мякотью. Идеально подходит для употребления в свежем виде. Сорт устойчив к стрелкованию (цветушности).
«Гейша»
Сорт салатной репы с ранними сроками созревания (от появления всходов до технической спелости проходит порядка 45—60 дней), зарегистрирован в 1994 году. Корнеплод белой окраски, массой 50—60 г, округлой формы, с плотной сочной мякотью. Урожайность в теплицах — 8,7 кг с 1 кв. м, без укрытия — до 2,5 кг на 1 кв. м. Сорт неприхотлив, устойчив к цветушности и бактериозу.
«Майская белая»
Сорт для летнего выращивания, относится к ранним. Форма корнеплода — округлая, уплощенная, кожура белой окраски.
«Золотой шар» («Голден Болл»)
Период от всходов до технической спелости составляет до 70 дней. Сорт холодостоек, неприхотлив, созревание корнеплодов происходит одновременно. Окрашен корнеплод в желтый цвет, масса — 160—250 г, имеет округлую форму. Вкус мякоти отличный, она плотная и сочная. Корнеплоды хорошо хранятся.
«Бабка»
Сорт относится к среднеранним (от всхода семян до момента уборки урожая проходит 60—80 дней) с высокой урожайностью. Форма корнеплода — уплощенная, кожура окрашена в желтый цвет, гладкая. Мякоть желтого цвета, для нее характерны плотность, сочность и отменный вкус. Корнеплоды среднего размера (до 150 г), подходят для хранения и переработки.
«Жучка»
Сорт раннего созревания (47— 55 дней), созревание корнеплодов одновременное. Форма корнеплода — округлая, кожура и мякоть — желтые. Для мякоти характерны сочность и отменный вкус. Корнеплоды среднего размера (до 140 г).
«Снежный шар» («Сноуболл»)
Срок созревания — 75—85 дней. Сорт холодостоек, устойчив к цветушности. Корнеплоды — ровные, округлой формы, с гладкой кожурой, массой до 300 г, окраска кожуры и мякоти — белая. Подойдет для ценителей здорового образа жизни и детей, так как у сочной мякоти приятный вкус.
«Купчиха»
Сорт зарегистрирован в 2017 году, срок выращивания — 55 дней. Корнеплоды имеют приплюснутую форму, массой до 240 г, верхняя часть корнеплода фиолетовая, а нижняя окрашена в белый цвет. Вкус мякоти сладкий, нежный. Характерна высокая урожайность — 8,5—9,8 кг с 1 кв. м.
«Луна»
Срок созревания — от 65 до 80 дней. Урожайность — 2,5 кг на 1 кв. м, корнеплоды ровные (массой до 250 г). Кожура — гладкая, желтой окраски. Мякоть — сочная, вкусная, плотной текстуры. Сорт холодостоек, устойчив к цветушности, требователен к поливу.
«Внучка»
Сорт относится к раннеспелым (45—55 дней). Масса корнеплодов — 150—300 г, верх окрашен в фиолетовый цвет, низ — в розово-кремовый. У мякоти плотная текстура с нежным сладким вкусом. Урожайность — до 4 кг с 1 кв. м.
«Жженый сахар»
Скороспелый салатный гибрид, холодоустойчив, светолюбив, требователен к поливу. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму, массой до 300 г, выровненные, кожура окрашена в черный цвет, а мякоть — снежно-белая. Структура мякоти плотная, вкус сочный, хрустящий, нежный. Репа этого сорта отлично хранится.
Когда и какие сорта репы сажать в зависимости от региона
В зависимости от территории страны время посадки репы может варьировать. Для большинства российских регионов подойдут «Петровская 1» и «Наманганская».
Центральная Россия и Подмосковье
Подходящие сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Майская», «Лира», «Миланская», «Дедка», «Белоснежка», «Белая ночь», «Кормилица», «Снежный шар», «Белая красноголовая», «Русский размер», «Орбита», «Юбилейная 85», «Сапфир».
Сроки посадки: начало мая — для ранних сортов, середина июля — для поздних, подзимний посев — в октябре.
Сибирь и Урал
Подходящие сорта: «Снежный шар», «Петровская 1», «Грибовская», «Купчиха», «Майская желтая», «Луна», «Миланская белая», «Внучка», «Жженый сахар», «Ранняя пурпурная», «Гейша», «Голден Болл».
Сроки посадки: конец мая — середина июля. Рекомендованы ранние сорта.
Южные регионы
Подходящие сорта: «Наманганская», «Белоснежка», «Луна», «Комета», «Петровская 1», «Внучка», «Жучка».
Сроки посадки: конец марта — начало апреля — для ранних сортов, начало — середина июля — для поздних, подзимний посев — в ноябре.
Северо-Запад
Подходящие сорта: «Майская белая», «Жучка», «Петровская 1», «Бабка», «Золотой шар», «Миланская».
Сроки посадки: начало мая — для ранних сортов, середина июля — для поздних, подзимний посев — в октябре.
Когда сажать репу в зависимости от назначения корнеплода
«Репа, как и другие корнеплоды семейства капустных, хорошо растет даже на кислых почвах (при pH 5,5). Она очень холодостойкая, семена ее прорастают при температуре от +1…+3 °C, а всходы переносят заморозки до −3…-2 °C. Поэтому репу можно высевать весной в самые ранние сроки, это позволяет получать ранний урожай для свежего потребления», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Для подзимнего посева
Для получения раннего урожая репу сажают в октябре, после наступления заморозков.
Для зимнего хранения
«Но при выращивании корнеплодов для зимнего хранения используют другой срок посева — летний (конец июня — июль). При этом высевают средне- и позднеспелые сорта репы», — комментирует эксперт.
Для потребления в свежем виде
Лучшее время — примерно середина апреля или начало мая. Рекомендуется сажать ранние сорта, и уже в начале июня вы сможете побаловать себя и свою семью свежими корнеплодами. Зелень репы также очень вкусна (как листовая горчица или шпинат), можно срезать не более 50% листьев с растения, оставляя небольшие отрезки черешков.
Таблица благоприятных дней для посадки репы по лунному календарю
Для посева любых корнеплодов благоприятна убывающая Луна, а вот на растущей Луне их сажать не рекомендуется. Особенно неблагоприятны дни новолуния и полнолуния.
|Месяц
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Апрель
|14—26
|1—13, 27—30
|Май
|13—26
|1—12, 27—31
|Июнь
|12—24
|1—11, 25—30
|Июль
|11—23
|1—10, 24—31
Основные правила посадки репы в открытый грунт
Репа очень неприхотлива и холодостойка. Рекомендуем выбирать для выращивания место с хорошим солнечным освещением, почва нужна рыхлая и плодородная, с нейтральной реакцией. Кислые и глинистые почвы репа не любит. Золу можно использовать как удобрение и раскислитель одновременно. Вносят ее в количестве 1—1,5 кг на 1 кв. м. Лучшие предшественники для репы — бахчевые, пасленовые или бобовые культуры.
1. Подготовка почвы
Свежий навоз строго запрещен, корнеплоды будут уродливой формы, с пустотами, мохнатые и, что самое важное, невкусные. Перед посевом семян почву нужно перекопать и разровнять с помощью грабель.
«Рекомендую вносить в почву перед посевом корнеплодов 25 г мочевины, 40—45 г суперфосфата и 20—25 г калийных удобрений на 1 кв. м. Из органики вносят компост или перегной из расчета 4 кг на 1 кв. м», — советует Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте «Ученый агроном».
2. Посев семян репы
"Так как у репы очень маленькие семена, то глубина посева небольшая — 0,5—1,5 см. При посеве нужно проявить аккуратность, чтобы не засыпать почвой глубже нужного, иначе семена могут не взойти. В старину это привело к появлению интересного поверхностного способа посева, когда семена репы не сеяли, а буквально плевали семена! Плевальщики набирали в рот семена и выплевывали их в почву, смачивая слюной для лучшей всхожести.
Между рядами оставляют расстояние 20—25 см для периодических прополок. В рядах можно посеять репу чуть гуще, чтобы затем проредить всходы на нужную густоту — примерно 5—7 см между растениями. Либо можно самостоятельно определить всхожесть семян и высеять с учетом полевой всхожести.
Еще один способ — гнездовой. Семена сажают гнездами по 2—3 штуки через каждые 5—7 см, оставляя потом при прореживании по одному растению в гнезде. Кстати, такой посев репы в отдельные лунки для формирования толстых корнеплодов рекомендовал еще древнегреческий философ Теофраст (III век до н. э.) в «Исследовании о растениях»", — рассказывает интересную информацию Даниил Костылев.
3. Прореживание всходов
После появления 2—3 настоящих листьев всходы прореживают в первый раз, второе прореживание — через три недели. Затем присыпают золой или табачной пылью для защиты от вредных насекомых. Либо используется укрывной материал, что ускоряет прорастание семян и бережет всходы от вредителей.
Советы по уходу за репой после посадки
Рекомендованы обильный полив, рыхление и мульчирование после полива и защита от насекомых-вредителей. Далее подробно расскажем про каждый этап ухода.
Полив
«При выращивании репы нужно следить за влажностью почвы, так как этот “капустный” корнеплод чувствителен к недостатку влаги. При засухе и недостатке почвенной влаги качество корнеплодов резко ухудшается. Поэтому при жаркой погоде поливайте репу из расчета около 10 л на 1 кв. м», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Рыхление и мульчирование
После полива или дождя посадки репы аккуратно рыхлят, чтобы не образовывалась почвенная корка, и мульчируют сеном или скошенной травой.
Удобрение для репы
«Рекомендую подкармливать репу два раза за сезон: после прореживания — 8—9 г аммиачной селитры на 1 кв. м, а через месяц внести суперфосфат в количестве 8—9 г на 1 кв. м. Для внекорневой подкормки я вам советую использовать бор только три раза за сезон», — делится своими рекомендациями Нелли Гуляева.
Защита от вредителей
Эта овощная культура любима огородными вредителями. Для профилактики используют припудривание золой или табачной пылью, а также высаживают рядом фитонцидные растения (полынь, бархатцы, пряные травы
А чтобы репа не болела, важно использовать севооборот, то есть не высаживать на одном месте любых представителей семейства крестоцветных несколько лет подряд.
Уборка корнеплодов
«При весенне-летнем выращивании репы уборку корнеплодов проводят при достижении ими диаметра 5—8 см. Небольшие молодые корнеплоды — самые вкусные, но если затянуть с уборкой, то вкус теряется. При выращивании корнеплодов на зимнее хранение их уборку нужно завершить до заморозков», — советует эксперт Даниил Костылев.
Хранение
«Хранить корнеплоды нужно без листьев, с черешками длиной около 1—2 см над головкой, при температуре примерно 0…+1 °C. Лучше хранить репу в песке, если, конечно, у вас есть такая возможность», — комментирует эксперт Даниил Костылев.
Отзыв эксперта
"Первые сорта репы описал еще Плиний Старший (I век н. э.) в Древнем Риме, где она выращивалась не только на огородах, но и на полях, занимая по площадям одно из первых мест после зерновых злаков и винограда. Печеная репа была любимым лакомством не только простых крестьян и горожан, но даже знати. Корнеплоды некоторых римских сортов репы достигали очень больших размеров (до 16 кг) — от этих форм впоследствии пошли кормовые сорта овоща.
В Средние века репа была очень распространенной сельскохозяйственной культурой в Западной Европе. Во Франции в XVI в. ее неурожай вызвал настоящий голод. Средневековыми аграриями было выведено много разновидностей, отличающихся друг от друга разной формой и окраской корнеплодов.
На Руси так же, как и в Древнем Риме, репа была не огородной, а полевой культурой. Все мы помним народную сказку «Вершки и корешки», где на одном и том же по размеру поле мужчина в один год выращивал зерно, а в другой год — репу. Этот корнеплод был основным овощем на Руси до появления картофеля в XVIII веке. Причина ее вытеснения картофелем довольно простая: картошка после уборки хранилась намного дольше репы, вплоть до следующего урожая. А о действии картофельного крахмала на ожирение никто и не подозревал — у крестьян не было малоподвижной «офисной» работы", — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Главное о выращивании репы в открытом грунте
Репа считается неприхотливым растением, но и в ее выращивании есть секреты.
1. Выбирайте сроки посадки с учетом лунного календаря.
2. Используйте подходящие сорта для вашего региона.
3. Учитывайте сроки посева в зависимости от цели выращивания корнеплодов.
4. Помните, что при выращивании репы нельзя использовать свежий навоз.
6. Используйте не только корнеплоды, но и листья репы, чтобы полноценно разнообразить рацион.
7. Помните о целебных и диетических свойствах растения.
Эксперты:
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»
Нелли Гуляева, кандидат сельскохозяйственных наук, много лет преподавала в Пермском сельскохозяйственном институте им. академика Д. Н. Прянишникова (сейчас на пенсии), автор группы ВКонтакте «Ученый агроном»