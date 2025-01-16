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Посеял и забыл: невероятный цветок-самосевка ковром покроет клумбу с июня по ноябрь

Идеально для ленивых дачников.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: IVD.ru

Львиный зев является очень популярным растением о современных цветоводов. Он не требует ухода, цвести начинает в первой половине июня и делает это до заморозков, радуя владельцев яркими красками.

Львиный зев лучше всего выращивать рассадным методом. Семена высевают в первой декаде марта, а в мае высаживают на клумбу.

В средней полосе России растение считается однолетней культурой, однако дачникам не придется ежегодно заморачиваться с рассадой. Все дело в том, что львиный зев отлично размножается путем самосева.

Семена у него созревают в сентябре, они падают в грунт, а весной с наступлением тепла прорастают.

Львиный зев отлично смотрится на различных клумбах, миксбордерах и рабатках.