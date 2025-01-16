Посеял и забыл: невероятный цветок-самосевка ковром покроет клумбу с июня по ноябрь

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Львиный зев является очень популярным растением о современных цветоводов. Он не требует ухода, цвести начинает в первой половине июня и делает это до заморозков, радуя владельцев яркими красками.
Львиный зев лучше всего выращивать рассадным методом. Семена высевают в первой декаде марта, а в мае высаживают на клумбу.
В средней полосе России растение считается однолетней культурой, однако дачникам не придется ежегодно заморачиваться с рассадой. Все дело в том, что львиный зев отлично размножается путем самосева.
Семена у него созревают в сентябре, они падают в грунт, а весной с наступлением тепла прорастают.
Львиный зев отлично смотрится на различных клумбах, миксбордерах и рабатках.