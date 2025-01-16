Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Синоптики спрогнозировали облачную погоду и гололедицу в Москве 16 января

Облачно, небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега и гололедица такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 16 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 37% 765 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от 0 до 2 градусов. Ночью столбики термометров сохранятся на том же уровне.

В Московской области днем синоптики обещают от −3 до 2 градусов, так же как и ночью.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 745−749 мм ртутного столба.

Ранее, 15 января, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил приход серьезных морозов в центральную часть России, в том числе в Москву. Он отметил, что всю зиму преобладают западно-восточные переносы, несущие теплый воздух с Атлантики. В этой связи, по его словам, было бы ошибкой со 100-процентной гарантией утверждать, что в конце января придут морозы.