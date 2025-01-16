Синоптики спрогнозировали облачную погоду и гололедицу в Москве 16 января

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от 0 до 2 градусов. Ночью столбики термометров сохранятся на том же уровне.
В Московской области днем синоптики обещают от −3 до 2 градусов, так же как и ночью.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 745−749 мм ртутного столба.
Ранее, 15 января, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин допустил приход серьезных морозов в центральную часть России, в том числе в Москву. Он отметил, что всю зиму преобладают западно-восточные переносы, несущие теплый воздух с Атлантики. В этой связи, по его словам, было бы ошибкой со 100-процентной гарантией утверждать, что в конце января придут морозы.