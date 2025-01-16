Одним томатом кормим всю семью: сорт настоящих великанов — плоды весят по 2 кг

Для многих огородников значение имеет не только урожайность сортов томатов, но и размеры плодов. Приятно видеть на кустах увесистые помидоры, невероятно сладкие и не поддающиеся растрескиванию. Если вы хотите получить именно такой урожай, то опытные дачники рекомендуют обратить внимание на сорт «Брутус».
Такая разновидность томатов способна дать сочные плоды весом до 2 килограмм. Одного подобного гиганта хватит, чтобы накормить салатом большую семью. Примечательно, что плоды имеют традиционный помидорный вкус.
Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Растения имеют стойкий иммунитет к различным заболеваниям томатов и неблагоприятным погодным условиям.
Важно, что «Брутус» не требует к себе особого внимания. Достаточно простого ухода, как и за обычными томатными культурами.