Одним томатом кормим всю семью: сорт настоящих великанов — плоды весят по 2 кг

Для многих огородников значение имеет не только урожайность сортов томатов, но и размеры плодов. Приятно видеть на кустах увесистые помидоры, невероятно сладкие и не поддающиеся растрескиванию. Если вы хотите получить именно такой урожай, то опытные дачники рекомендуют обратить внимание на сорт «Брутус».