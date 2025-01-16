Редкое явление: посреди зимы вода в Неве поднялась на метр

По данным ФБУ «Администрация “Волго-Балт”», ночью на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды составлял 106 см.
По данным синоптиков, сегодня в Петербурге западный ветер, который обычно и способствует нагонным явлениям, а также весеннее тепло.
В реках и каналах Петербурга 16 января резко поднялся уровень воды. Ступени на спусках залиты, заметил фотокорреспондент Фонтанки.
По данным ФБУ «Администрация “Волго-Балт”», ночью на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды составлял 106 см.
По данным синоптиков, сегодня в Петербурге западный ветер, который обычно и способствует нагонным явлениям, а также весеннее тепло.