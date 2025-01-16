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Редкое явление: посреди зимы вода в Неве поднялась на метр

В реках и каналах Петербурга 16 января резко поднялся уровень воды. Ступени на спусках залиты, заметил фотокорреспондент Фонтанки.

Сейчас в Ричмонде: -7° 2 м/с 67% 764 мм рт. ст. -1°

По данным ФБУ «Администрация “Волго-Балт”», ночью на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды составлял 106 см.

По данным синоптиков, сегодня в Петербурге западный ветер, который обычно и способствует нагонным явлениям, а также весеннее тепло.