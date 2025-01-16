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Дачникам объяснили, какие изменения появятся в правилах для СНТ

Сельскохозяйственную землю от застройки планируют защитить в Подмосковье — там хотят принять региональный закон. Об этом в четверг, 16 января, рассказал руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

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— Как только стало известно в конце прошлого года, что подмосковное правительство готовит законопроект, запрещающий перевод сельхозземли под жилищное строительство, так сразу в соцсетях стали появляться тревожные сообщения по поводу судьбы уже построенных СНТ и коттеджных поселков, которые расположены на землях сельхозназначения, — рассказал эксперт.

Он отмечает, что у данного закона нет обратной силы. Мезенцев также поделился, что на многих сельскохозяйственных землям действительно построены СНТ и коттеджные поселки с видом разрешенного использования — садоводства.

— А вот коттеджные поселки образовались как раз в результате исключения полей из оборота земель сельхозназначения: вид разрешенного использования в данном случае менялся с «сельскохозяйственного производства» на вид «для ведения садоводства», а до 01.01.2019 — «для дачного строительства», — рассказал он в беседе с изданием MK.ru.

Госдума планирует в ближайшее время законодательно закрепить понятие «фермерские продукты»: сейчас оно слишком расплывчатое, что вводит в заблуждение покупателей.