Дачникам объяснили, какие изменения появятся в правилах для СНТ

— А вот коттеджные поселки образовались как раз в результате исключения полей из оборота земель сельхозназначения: вид разрешенного использования в данном случае менялся с «сельскохозяйственного производства» на вид «для ведения садоводства», а до 01.01.2019 — «для дачного строительства», — рассказал он в беседе с изданием MK.ru.