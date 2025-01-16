​​​​​​​Народные приметы на 17 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народному календарю, 17 января отмечается день Зосимы Пчельника. Эта дата у православных также ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православным святым, основавшим Соловецкий монастырь.
Зосима считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому и день именин святого называют Пчельником.
Рассказываем, какие есть приметы на 17 января 2025 года, что в этот день нужно обязательно сделать, а чего лучше всего избежать, чтобы не навлечь на себя несчастья и болезни.
Приметы погоды 17 января
С Пчельником наши предки связывали множество примет погоды. И чтобы узнать, какими будут следующие дни и месяцы, следили за облаками, Луной, ветром и температурой воздуха:
- низкие облака — предвестники стужи;
- если на улице морозно, а ветра нет, значит, морозная погода еще долго стоять будет;
- луна светит ярко или ее не видно, но небо усыпано звездами — 18 января будет ясный и морозный день;
- направление ветра у земли и движения кучевых облаков начинает совпадать — к улучшению погоды;
- реки сильно разольются, если на в ночь на Пчельника выпало полнолуние;
- алая заря предвещает ветреную погоду на следующий день.
Что можно делать 17 января
Поскольку Пчельник считается покровителем пчел, в этот день было принято ставить любые угощения с медом на стол, и их нужно было обязательно съесть. Это сулит удачу и укрепление здоровья.
Согласно народным поверьям, огонь в этот день обладает особенной силой: он может изгонять болезни и помогает привлечь счастье. В связи с этим наши предки прыгали через костер. А еще в пламя выбрасывали все свои недуги. Для этого больное место терли тканью, а затем сжигали, приговаривая: «Гори в костре, а не живи во мне».
Чтобы изгнать из дома духов, которые подбивают на измены и скандалы, помещение обходили трижды с зажженной свечей в руках. Во время обряда строго-настрого запрещалось впускать в жилище любого, кто стучался в дверь.
Для защиты от болезней использовали чертополох. Считалось, что он способен защитить от нечисти. Поэтому растение обязательно клали под подушки, разносили по углам дома, а каждый путешественник имел эту траву при себе, чтобы дорога была легкой, а злые духи не могли сбить с намеченного пути.
Также в этот день в старину девушки, мечтающие узнать будущее, выходили вечером во двор и наблюдали за звездным небом. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой молодая особа видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.
Что запрещено делать 17 января
С Пчельником связано множество запрещающих примет:
- нельзя брать или давать деньги в долг — можно потерять все свои сбережения;
- беременным женщинам нельзя общаться с незнакомыми мужчинами. Считается, что в них может легко вселиться нечистая сила, которая навредит будущей маме;
- нельзя говорить о плохом, обсуждать злых духов и потусторонний мир. К ослушавшимся в жизнь войдет много негатива, который вытеснит всю радость;
- если осталась недоеденная пища, не стоит ее выбрасывать, так как можно в бедности остаться. Поэтому объедки лучше отдать животным;
- запрещено пить спиртное и выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения. Злые силы могут взять под контроль и натолкнуть на преступные дела;
- нельзя заниматься тяжелой работой, так как это считается тяжким грехом.