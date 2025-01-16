​​​​​​​Народные приметы на 17 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Согласно народным поверьям, огонь в этот день обладает особенной силой: он может изгонять болезни и помогает привлечь счастье. В связи с этим наши предки прыгали через костер. А еще в пламя выбрасывали все свои недуги. Для этого больное место терли тканью, а затем сжигали, приговаривая: «Гори в костре, а не живи во мне».